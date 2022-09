Une entreprise de vêtements affirme que les vêtements qui rendent le porteur invisible ne sont que dans 5 à 10 ans

Le bord saignant : Une entreprise de vêtements britannique appelée Vollebak pense avoir fait le premier pas vers la création d’une « cape d’invisibilité ». En collaboration avec un professeur de l’Université de Manchester (UoM) et du National Graphene Center, Vollebak a créé une veste qui peut tromper une caméra thermique en modifiant la quantité de rayonnement thermique émise par le vêtement.

Vollebak a intégré le manteau avec 42 panneaux de graphène, un matériau hautement driver qui, selon certaines entreprises, comme Samsung, peut fournir des batteries plus durables et plus rapides. En fait, le professeur Coskun Kocabas de l’UoM affirme que le matériau fonctionne un peu comme une batterie lithium-ion.

« Nous avons un revêtement de graphène multicouche sur la surface, et nous intercalons des ions entre les couches de graphène, comme une batterie lithium-ion », a déclaré Kocabas à Wired.

Le graphène est un matériau absorbant dans son état normal, mais lorsqu’il se charge d’électrons, il devient réfléchissant. Les patchs comprennent plus de 100 couches de graphène avec un liquide en suspension à l’intérieur qui agit comme un moyen de transfert. Lorsqu’une tension traverse le patch, le graphène collecte les électrons des ions chargés dans le fluide. Essentiellement, un ordinateur peut activer ou désactiver chaque patch en fonction de la façon dont l’imagerie thermique le voit.

Cependant, de petites modifications de la tension peuvent entraîner divers degrés de rayonnement thermique. Cette nature lui permet de faire fluctuer la quantité d’énergie thermique qu’elle dégage. Donc, théoriquement, si un ordinateur peut scanner tout ce qui se trouve derrière le graphène, il peut produire la tension appropriée pour reproduire le rayonnement de fond rendant le vêtement invisible sans changer la température réelle de la veste.

« L’essentiel est qu’il le fasse sans changement de température sur la veste elle-même », a expliqué le cofondateur de Vollebak, Steve Tidball. « C’est juste le rayonnement thermique qui change. »

Cependant, cette technologie est très loin d’un véritable dispositif de masquage de lumière visible. D’une part, tromper les capteurs infrarouges est beaucoup plus facile que d’essayer d’annuler la lumière visible en raison de la quantité de longueurs d’onde qui doivent être calculées et rendues.

Deuxièmement, les patchs de graphène mesurent environ cinq centimètres carrés. Non seulement cela rend le matériau rigide et quelque peu inconfortable à porter, mais les coutures entre les panneaux sont également facilement visibles. Pour que le vêtement soit pratique, il doit être plus proche d’un textile souple semblable à un tissu, ce qui indique qu’une quantité considérable de miniaturisation est de mise.

À cette fin, des progrès ont été réalisés pour rendre le graphène plus malléable. Par exemple, des chercheurs du MIT ont développé un processus pour créer des feuilles bidimensionnelles de graphène de moins d’un milliardième de centimètre d’épaisseur. Théoriquement, il pourrait être possible d’utiliser de grandes feuilles comme couches entre d’autres textiles, de la même manière que le Gore-Tex est utilisé pour l’imperméabilisation.

Le prototype est également connecté à un ordinateur. Cet obstacle pourrait être plus facile à surmonter, étant donné que les téléphones dans nos poches sont probablement tout à fait capables de gérer tout traitement que le vêtement en graphène devrait effectuer. Une simple connexion sans fil à n’importe quel téléphone avec une application compagnon ferait probablement l’affaire.

Cependant, tout cela suppose que le masquage de la lumière visible est même possible. En 2016, des chercheurs de l’Université du Texas à Austin ont déterminé que les lois fondamentales de la physique empêchent de rendre les ondes électromagnétiques complètement invisibles. L’étude a montré qu’à mesure que la bande passante de la plage de couleurs augmente, la réduction de la diffusion augmente également.

Des recherches plus récentes affirment que des feuilles « quantiques » qui plient le spectre visible et invisible autour des objets sont possibles – littéralement une « cape d’invisibilité à large bande ». Des prototypes ont été démontrés pour des applications militaires, mais peu de choses sont sorties depuis son dévoilement en 2019.

Tidball et Kocabas sont réalistes quant à leur invention, la qualifiant de « preuve de concept » plutôt que de prototype. Ils réalisent les obstacles auxquels ils sont confrontés et jusqu’où ils doivent aller, mais ils sont toujours optimistes quant à la possibilité de voir quelque chose passer pour de l’invisibilité dans les cinq à dix prochaines années.

« En fin de compte, vous êtes encore à cinq ou dix ans de l’invisibilité réelle », déclare Tidball. « Ce n’est qu’une étape du voyage pour tromper les caméras infrarouges. »