L’application Unison d’Intel sur Windows vous permettra d’envoyer des SMs et d’envoyer des fichiers depuis votre appareil Android ou iPhone

Lorsqu’il s’agit d’une solution complète pour envoyer des SMs et partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur Windows, il n’y en a pas. Intel vise à résoudre ce problème avec une nouvelle application Windows appelée Unison qui sera capable d’envoyer des textes et de partager des fichiers vers et depuis votre appareil Android ou iPhone.

L’intégration entre les ordinateurs et les téléphones a toujours été aléatoire, l’écosystème d’Apple fusionnant très bien les deux sur iOS et macOS. Quant à Windows, la version la plus récente du système populaire intègre une nouvelle application appelée Phone Link, qui permet aux utilisateurs d’Android de connecter leurs appareils et de partager des photos ou même d’envoyer des SMs. Bien qu’il ne soit pas aussi transparent qu’iOS, il fait le travail.

Maintenant, il semble qu’Intel essaie de trouver une solution avec la prochaine application Unison pour certains PC. Annoncé aujourd’hui, Intel a travaillé dur sur son outil d’intégration de téléphone qui « connecte de manière transparente » votre ordinateur et votre téléphone, qu’il fonctionne sous Android ou iOS. Unison sera le premier produit officiel prenant en charge les appareils Android et iOS.

La nouvelle application Unison sur les machines Intel Windows pourra gérer plusieurs fonctions clés à partir de votre téléphone. Tout d’abord, il pourra envoyer des messages texte depuis votre téléphone à un destinataire. Cela sera particulièrement utile pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent envoyer des messages à partir de leurs machines Windows.

Cela s’accompagne de la prise et du lancement d’appels depuis votre PC Intel. Celui-ci est un peu plus simple, mais incroyablement utile. L’application Phone Link actuelle permet cela en tant que fonction clé, bien que la fonctionnalité soit actuellement en « aperçu ».

La plus grande fonctionnalité – et la plus excitante – est le transfert de fichiers. Selon Unison, un transfert de fichiers rapide sera offert entre les téléphones et les ordinateurs. Maintenant, la partie passionnante à ce sujet est que le processus ne se limite pas aux photos de votre application de galerie ; au lieu de cela, vous pourrez également envoyer facilement des fichiers de votre PC vers votre téléphone. C’est quelque chose que les utilisateurs de Windows n’ont pas encore vu sur leurs appareils.

Unison commencera à être déployé sur quelques PC de 12e génération Evo. Nous verrons bientôt Unison sur les PC d’Acer, HP et Lenovo à partir de cet automne. Au début de l’année prochaine, les systèmes de 13e génération Evo verront également le programme. Il n’y a pas de mot concret d’Unison sur du matériel existant ou plus ancien, donc nous ne verrons probablement cette nouvelle intégration de Windows avec Android et iPhone que sur un nombre limité de nouveaux PC Intel.

