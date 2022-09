Testé : les nouveaux câbles Bio Lightning d’Anker apportent un design respectueux de l’environnement à l’iPhone 14

Plus tôt ce mois-ci, Anker a lancé une toute nouvelle gamme de câbles avec une touche unique. En vue d’aider à résoudre le problème croissant des déchets électroniques, la société a exploité un nouveau matériau qui remplace le revêtement en plastique typique par une construction à base de maïs et de canne à sucre. Mais le nouveau câble Anker Bio Lightning vaut-il vraiment le design rafraîchi? Notre dernier Testé avec Netcost-security.fr test regarde de plus près.

Aperçu pratique du câble Anker Bio Lightning

Anker fabrique certains de nos accessoires préférés à 9to5Jouets, mais sa dernière version a cherché à mélanger ce succès passé avec une approche entièrement nouvelle. Ayant frappé la scène juste avant l’annonce de l’iPhone 14, le nouveau câble Anker Bio-Based Lightning a commencé à être livré avec une version rafraîchie qui cherche à remplacer le plastique par une construction plus respectueuse de l’environnement.

Réduisant les déchets électroniques, les nouveaux câbles biosourcés sont fabriqués à partir de 40 % de matériaux d’origine végétale, dont le maïs et la canne à sucre. Les cordons ne font aucun compromis ailleurs, car vous trouverez toujours un support pour une charge jusqu’à 30 W et une prise USB-C de l’autre côté de son adaptateur Lightning. Tout cela vaut au nouveau Anker Bio Lightning Cable un 18,99 $ point de prix. Il est maintenant disponible sur Amazon et est disponible dans l’une des cinq couleurs différentes dans les modèles de 3 et 6 pieds.

Voici un aperçu de la fiche technique :

L’extérieur du corps du câble est construit à l’aide de matériaux biosourcés provenant de plantes comme le maïs et la canne à sucre.

Avec une durée de vie de 20 000 plis, ce câble est plus que prêt à supporter les contraintes et les contraintes d’une utilisation quotidienne.

Certifié MFi pour une compatibilité sans faille avec tous les appareils Lightning, y compris l’iPhone, l’iPad, etc.

Prend en charge jusqu’à 30 W de charge – assez pour alimenter votre iPhone ou iPad à haute vitesse.

Socket de Netcost-security.fr

La dernière fois que j’ai passé en revue l’un des câbles d’Anker, les cordons PowerLine III Flow de l’année dernière, il est devenu un incontournable de mon transport quotidien. Maintenant, la marque cherche à contester ce succès en revenant à la planche à dessin en lançant un câble qui abandonne le plastique pour une construction plus végétale. J’utilise le nouveau Anker Bio Lightning Cable depuis près de trois semaines et je dois dire que je suis toujours assez satisfait du résultat, même si tout n’est pas parfait.

Dès la sortie de l’emballage, le Anker Bio Lightning Cable ressemble à peu près à n’importe quel autre vieux câble. Il a une sensation de caoutchouc que vous n’imagineriez presque jamais faite de maïs ou de canne à sucre, mais qui est beaucoup moins flexible que votre alternative traditionnelle. Le câble a des rainures autour de l’extérieur qui lui donnent une belle texture, mais il ne se plie finalement tout simplement pas de la même manière que vous l’attendriez.

Après environ trois semaines d’utilisation, le câble est toujours dans un état comme neuf, malgré la mise sous tension de mon iPhone 14 tous les jours. Je garderai un œil sur la construction au fil du temps, mais les résultats jusqu’à présent montrent vraiment comment Anker a pu fournir une conception durable même avec de nouveaux matériaux.

Dans le passé, j’ai eu des câbles Apple Lightning qui ne se sont pas bien comportés après avoir été jetés dans des sacs pendant un laps de temps similaire, tordus alors qu’ils étaient branchés sur des batteries portables ou étirés en essayant de s’éloigner autant de la prise murale. L’un de mes aspects préférés, cependant, est qu’Anker inclut un serre-câble intégré avec sa nouvelle série Bio-Based. C’est une petite chose, mais cela devrait également aider à s’assurer que votre cordon ne subit pas de coups absolus lorsqu’il est rangé entre les sessions de charge.

En fin de compte, Anker exécute presque entièrement le concept d’un cordon plus respectueux de l’environnement. La chose que je recherchais vraiment dans mon utilisation était de ne pas être en mesure de dire que ce n’était pas votre câble typique, quelque chose qu’Anker est juste timide de livrer complètement. C’est encore un peu raide par rapport aux autres cordons là-bas.

Mais cela ne veut pas dire que je ne les recommanderais pas. Ah, au contraire. J’adore le fait qu’Anker ait pris plus de risques en optant pour un matériau complètement différent pour ses derniers câbles. Le produit final n’est peut-être pas pratiquement impossible à distinguer d’une alternative en plastique d’autrefois, mais il répond à tous les domaines qui comptent vraiment.

Ainsi, bien que le prix puisse être un peu plus élevé, l’avantage supplémentaire de savoir qu’ils ne contribueront pas autant aux déchets électroniques que les autres cordons fait de la gamme Anker Bio-Based une vente facile pour moi, d’autant plus qu’il ne s’agit que d’un dollar ou deux de plus que les autres modèles sur le marché.

