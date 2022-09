Un nouveau kit du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir révèle la précipitation dans sa production

Si nous nous sommes récemment fait l’écho d’une erreur frappante au niveau de la caractérisation chez l’un des personnages principaux du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, voilà qu’ils ont attrapé une nouvelle erreur visuelle comme astuce dans le dernier épisode de la série basée sur L’œuvre de Tolkien. Ainsi, dans le chapitre de vendredi dernier intitulé Séparations, les fans ont détecté une nouvelle erreur qui révèle la ruée vers la post-production malgré le budget très élevé de la série, le plus élevé de l’histoire des séries télévisées.

Une foule qui n’est vraiment pas

Ainsi, lors du cinquième épisode Séparations, il y a une scène vers la minute 10 de celui-ci dans laquelle Bronwyn (Nazanin Boniadi) s’adresse à la foule qui s’abrite de la menace orque. Eh bien, si nous prêtons attention au groupe des habitants des Terres du Sud, nous pouvons observer des personnes doublées et même triplées parmi la foule. Il s’agit d’une astuce visuelle avec laquelle il est prévu de remplir un espace avec moins de personnes qu’elles ne pourraient en compter pour ladite scène, donnant un sentiment de négligence ou de manque de temps lors du tournage de ladite séquence.

Et c’est que de nombreuses personnes du groupe se répètent sans vergogne, utilisant même des astuces comme le miroir pour cloner des personnes des deux côtés du plan général. Bien qu’il s’agisse d’une astuce relativement répandue dans toutes sortes de productions -qu’il s’agisse de films ou de séries, ou plus évidente dans les jeux vidéo pour PNJ-, il n’est pas acceptable que la série la plus chère de l’histoire recoure à des astuces aussi banales pour éviter un supposé manque de figurants pour les scènes avec des foules impliquées.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une gaffe ou de celle qui pourrait affecter la finition générale de la série, elle laisse un certain goût amer dans une mise en scène qui devrait être impeccable ; et bien sûr, dans la grande majorité des scènes, c’est le cas. Sur la photo ci-jointe, nous pouvons voir les personnes répétées par des cercles de différentes couleurs.

Source | Reddit