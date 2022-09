iOS 16 semble interrompre la prise en charge des vidéos cinématographiques dans iMovie et Final Cut Pro

iOS 16 est disponible depuis deux semaines, et bien que la mise à jour ait introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, elle a également causé de nombreux bugs pour les utilisateurs d’iPhone – dont certains ont déjà été corrigés. L’un de ces bugs semble affecter les vidéos enregistrées en mode cinématique, qui sont n’est plus reconnu par iMovie et Final Cut Pro.

Vidéos cinématographiques dans iOS 16

Comme indiqué par les utilisateurs sur les forums d’assistance Apple et également sur Reddit, les éditeurs vidéo d’Apple iMovie et Final Cut Pro ne peuvent plus ouvrir les vidéos cinématographiques enregistrées avec un iPhone exécutant iOS 16. La raison du bug n’est pas claire, mais les rapports sont cohérents en pointant que ces applications affichent une erreur lorsque les utilisateurs tentent de modifier une vidéo cinématographique.

« Il semble qu’iOS 16 ait cassé cette fonctionnalité dans FCP, ce qui affichera une erreur » L’effet cinématique ne peut pas être activé « », a déclaré un utilisateur de Final Cut Pro. Selon un autre utilisateur, les erreurs se produisent également lors de l’utilisation d’iMovie, l’éditeur vidéo gratuit d’Apple.

Malheureusement, Apple n’a pas encore reconnu ce bug et aucune mise à jour logicielle n’est disponible pour le corriger. Une solution de contournement suggérée par certains utilisateurs consiste à éditer des vidéos cinématographiques sur l’iPhone et ensuite seulement à partager ces vidéos sur le Mac via AirDrop. Étant donné que macOS Ventura sera rendu public en octobre, Apple attendra probablement jusque-là pour mettre à jour ses applications Mac.

Le mode cinématique de l’iPhone

Le mode cinématique est une fonctionnalité introduite avec l’iPhone 13 qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec un effet Portrait. Ce mode combine l’intelligence artificielle et les données de profondeur obtenues par les caméras de l’iPhone pour brouiller l’arrière-plan de la vidéo tout en gardant la personne ou l’objet au point.

Une fois la vidéo enregistrée, les utilisateurs peuvent modifier l’intensité du flou d’arrière-plan et même le point de mise au point.

Alors que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ne peuvent enregistrer que des vidéos cinématiques en résolution 1080p, les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro enregistrent des vidéos cinématiques en résolution 4K avec 24 images par seconde.

L’année dernière, Apple a publié des mises à jour d’iMovie, de Clips et de Final Cut Pro afin que les utilisateurs puissent éditer des vidéos cinématographiques à l’aide de ces applications.

