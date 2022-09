Die Shot révèle que le nouveau modèle PS5 passe à une nouvelle puce 6nm ‘Oberon Plus’

En un mot : Depuis le lancement de la PlayStation 5, Sony a essayé d’atténuer ses problèmes d’approvisionnement avec de légères révisions pour réduire les grammes de poids et les coûts de production. Un nouveau die shot révèle que la console a reçu son premier die shrink, ce qui devrait aider Sony à réduire sa consommation d’énergie et à améliorer sa marge bénéficiaire.

Une analyse de la matrice dans la dernière révision de la PS5 par Angstronomics révèle qu’elle utilise le processus EUV N6 6 nm de TSMC, en transition depuis le N7 de la console de lancement. Le changement du modèle PS5 CFI-1202 accompagne d’autres modifications de la carte mère et du système de refroidissement.

La puce de 6 nm – nom de code Oberon Plus – a une puce 15% plus petite que l’Oberon d’origine. Passer d’environ 300 mm² à 260 mm² devrait permettre à Sony de fabriquer environ 20 % de puces en plus pour le même coût. La puce N6 consomme également moins d’énergie que la N7, ce qui réduit peut-être le montant que la console ajoute aux factures d’énergie.

L’année dernière, la première révision de la PS5 (CFI-1100) a tenté d’économiser de l’argent en allégeant, ce qui a entraîné des compromis dans le système de refroidissement, le faisant fonctionner un peu plus chaud que le modèle de lancement. Plus tôt ce mois-ci, le modèle CFI-1200 a été commercialisé et les pannes ont montré qu’il réduisait des centaines de grammes de la console de lancement avec une carte mère repensée, un nouveau dissipateur thermique et un refroidisseur plus petit. Le rétrécissement de la matrice en 1202 devrait également réduire la consommation d’énergie d’environ 10 %.

La génération actuelle de consoles a été confrontée à des défis de fabrication sans précédent, principalement dus aux effets de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement et la demande des consommateurs. La PS5 reste quelque peu difficile à acheter à l’approche de son deuxième anniversaire.

L’année dernière, Sony a déclaré que le modèle PS5 équipé d’un lecteur de disque était devenu rentable, mais que la version uniquement numérique se vendait toujours à perte. Cependant, Sony a augmenté le prix de tous les modèles le mois dernier dans toutes les régions sauf l’Amérique du Nord, probablement en raison de l’augmentation des coûts de production, ce que Microsoft et Nintendo ont jusqu’à présent évité avec leurs consoles. Les révisions matérielles telles que CFI-1202 peuvent aider Sony à maintenir sa rentabilité et éventuellement à faire profiter les consommateurs des économies réalisées.