Meilleurs groupes Apple Watch Series 8 et Ultra pour tous les styles et tous les budgets

Suite aux révélations chez Apple Loin événement plus tôt dans le mois, les nouveaux appareils portables Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra sont désormais disponibles à l’achat. Alors qu’Apple propose plus d’options de personnalisation de bande que jamais, être capable de mélanger l’apparence et le style avec des alternatives plus abordables peut aller très loin. Nous rassemblons donc toutes les meilleures recommandations de bandes Apple Watch pour les modèles Series 8 et Ultra à partir de seulement 5 $.

Apple Watch Series 8 arrive avec les mêmes bandes de taille que les générations précédentes. Il existe toujours les mêmes tailles d’écran de 41 mm et 45 mm qu’auparavant, ce qui indique que tous vos groupes existants fonctionneront avec les derniers appareils portables. Cela ouvre également le dernier Apple à travailler avec la plus large sélection de groupes à ce jour, y compris les styles officiels et tiers.

À commencer par les bracelets de montre officiels de la série 8 d’Apple

Avant de plonger dans toutes les offres les plus abordables du marché, c’est une bonne idée de voir ce qu’Apple apporte à la table pour ses appareils portables de la série 8. Cette année a vu pas mal de nouveaux styles arriver avant le nouveau portable, ce qui en fait l’une des collections les plus vastes du marché. Il existe cinq offres principales dans la gamme, à commencer par les groupes Sport classiques.

Ces offres populaires sont probablement celles qui viendront avec votre Apple Watch Series 8 prêtes à l’emploi, mais il existe également de nombreux styles différents à mélanger et assortir. Disponibles en silicone et en nylon, les bracelets de montre Apple – au prix de 49 $ chacun – offrent de nombreuses couleurs différentes à associer au style de la nouvelle Apple Watch que vous avez choisie. Il y a aussi des accessoires plus uniques dans la collection comme (Product)RED, Nike+ Editions et les groupes Pride. Et n’oubliez pas les nouvelles boucles solo d’Apple.

Ceux qui sont prêts à payer un peu plus peuvent apporter à la maison un look encore plus haut de gamme à leur Apple Watch Series 8. Disponibles en trois couleurs – y compris le noir, Meyer Lemon, et plus encore – les bracelets Leather Link à 99 $ ont des designs uniques qui correspondent aux matériaux haut de gamme attendus. pour compléter votre wearable. Au même rythme, les boucles milanaises uniques coûtent 99 $ dans la couleur que vous choisissez et remplacez le cuir par un groupe de métal plus lourd et plus élégant avec réglage magnétique.

Et, si vous voulez une construction encore plus élégante, le bracelet Link est aussi haut de gamme qu’Apple avec une construction réglable qui se décline en noir ou en argent. Apporter la construction unique en acier inoxydable avec fermeture papillon personnalisée à votre Apple Watch Series 8 vous coûtera 449 $.

Les bracelets de sport offrent le meilleur rapport qualité-prix

Comme c’est le cas année après année, les bracelets sport Apple Watch restent la meilleure valeur dans l’espace. Non seulement ils sont le design (form factor) le plus abordable grâce aux constructions en silicone, mais ils sont également idéaux pour un usage quotidien et une utilisation de nuit avec des conceptions confortables. Vous trouverez des prix à partir de 5 $, y compris tout, de votre conception typique qui a été avec l’Apple Watch depuis le premier jour aux recréations de la boucle Solo et encore plus de styles dignes de fitness qui imitent la forme Nike +.

Parallèlement aux offres d’entrée de gamme disponibles en masse sur Amazon, de nombreuses marques bien connues ont proposé leur propre version du groupe de sport. Un favori personnel est le Nomad Sport Bands, qui a récemment été mis à jour dans plusieurs nouvelles couleurs pour accompagner l’Apple Watch Series 8.

Ceux-ci sont composés d’un caoutchouc fluoroélastomère FKM et sont recouverts d’une couche de microtexture pour s’associer au design cranté unique. Il existe également un système de verrouillage à goupille en aluminium qui est tout aussi haut de gamme que les alternatives internes d’Apple. Bien qu’ils ne soient pas aussi abordables que certaines des marques moins connues, le prix de 59,95 $ est une recommandation facile.

En parlant de Nomad, la marque propose également notre groupe Apple Watch Series 8 préféré sur le devant plus élégant d’une offre de maillons métalliques. Les propres modèles d’Apple sont depuis longtemps parmi les pires contrevenants en matière de prix élevés, c’est là que les groupes de métal de Nomad entrent en jeu. Disponibles en acier inoxydable et en titane, ils sont tout aussi haut de gamme que les vêtements avec lesquels ils s’associent.

En plus de pouvoir choisir quel matériau, des coloris argent et noir sont disponibles sur l’une ou l’autre offre. Chacun a un fermoir magnétique redessiné ainsi qu’une conception de lien réglable. Les prix de départ de 149,95 $ sont certainement plus élevés que les autres groupes sur le marché, mais vous permettront toujours d’améliorer l’apparence de votre portable à un prix plus modeste que les offres internes d’Apple. Notre test pratique fournit des informations supplémentaires.

Si vous préférez simplement opter pour une offre plus abordable à coupler avec votre Apple Watch Series 8, Amazon a toute la sélection pour vous. Avec des prix inférieurs à 20 $, vous trouverez différents styles et coloris disponibles.

Nos styles de cuir préférés

Il existe deux écoles de pensée pour ceux qui tentent d’échapper aux bracelets de montre en cuir Series 8 plus chers d’Apple. La meilleure option budgétaire de la série 8 est disponible dans près de 15 couleurs différentes au prix de 13 $, y compris des nuances plus traditionnelles comme le marron, le noir et le gris. Il existe également des offres plus uniques comme le bleu, le rouge et le rose. Bien sûr, avec un prix abordable, il y a des matériaux tout aussi peu coûteux, qui peuvent ne pas résister à l’épreuve du temps. Mais dans l’ensemble, les notes sont solides ici.

Le passage à des offres plus premium nous amène à des fabricants tiers comme Pad & Quill. Ils proposent depuis un certain temps des options de qualité fabriquées à partir de matériaux haut de gamme avec des prix à partir de 80 $ dans plusieurs styles différents. Donc, que vous recherchiez quelque chose de plus unique comme le Lowry Cuff ou de basique comme le Pilot’s Band, Pad & Quill a ce qu’il vous faut.

Bien sûr, d’autres vétérans de cette catégorie vous ont également couvert avec leur mélange de styles haut de gamme et de prix abordables. Nomad propose également une belle sélection de bracelets en cuir que nous avons présentés dans un autre Testé avec 9to5Jouets test dans le passé.

Les bandes Apple Watch Ultra offrent des constructions plus robustes

pomme

Apple vient également de présenter un nouveau portable haut de gamme destiné à des applications plus robustes. La nouvelle Apple Watch Ultra arrive comme le plus grand appareil portable à ce jour grâce à un boîtier de 49 mm, mais elle parvient toujours à prendre en charge les mêmes bandes que les autres appareils portables les plus récents. Les tailles plus petites de 41 mm ci-dessus ne seront pas compatibles, mais toutes les bandes de 45 mm ci-dessus conviendront parfaitement.

Apple au lancement a trois facteurs de forme différents de groupes internes pour commencer, le plus unique tombant facilement sur l’Ocean Band. Ce 99 $ L’offre est disponible en trois couleurs différentes et contient un design moulé unique qui s’ajuste avec une boucle en titane. Il porte bien son nom avec un design conçu pour les sports nautiques, mais complète également le look robuste de l’Ultra avec des coloris jaune, minuit et blanc.

Également au prix de 99 $, l’Apple Watch Ultra Trail Loop est disponible en trois couleurs différentes et tire parti d’un tissage en nylon à double couche pour un design ultra-réglable. La languette intégrée vous permet d’ajuster rapidement le velcro à la volée et devrait en faire l’une des options les plus confortables de la gamme officielle de bandes. Et, empruntant un itinéraire similaire à ce dernier modèle, le nouveau Alpine Loop utilise également un design en tissu mais avec un crochet en G en titane qui aide à garder les choses en sécurité sur votre poignet. Il n’est pas aussi réglable que le Trail Loop mais a un design encore plus distinct dans l’un des trois coloris au Prix ​​​​de 99 $.

Bien qu’il ne soit pas fabriqué directement par Apple, Nomad propose certains des meilleurs groupes du marché et les offres proposées pour Apple Watch Ultra ne font pas exception. Tout juste sorti plus tôt en septembre, le nouveau Sport Strap est doté d’un design orange lisse qui associe une construction robuste à un caoutchouc fluoroélastomère FKM léger doté de canaux de ventilation intérieurs moulés.

Il existe également des versions beaucoup plus abordables des bandes Apple Watch Ultra, comme ce modèle de style Alpine Loop pour 18 $ sur Amazon. Il est disponible dans l’une des quatre couleurs et semble imiter le design du modèle officiel, mais sans le même souci du détail. Il y a aussi ce groupe de style Ocean encore plus abordable qui se vend pour 11 $ sur Amazon et se décline en 10 styles différents. Ce ne sera sûrement pas aussi bien fait que les styles maison d’Apple, mais les économies pourraient très bien parler d’elles-mêmes.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !