Les performances du RTX 4090 ont amené Blizzard à augmenter le plafond de fréquence d’images d’Overwatch 2

Pourquoi c’est important : Nvidia continue de démontrer les fréquences d’images ultra-élevées que son dernier GPU phare peut tirer des jeux de haut niveau récents et à venir. Blizzard a décidé de modifier les mesures de performances d’Overwatch 2 pour utiliser tout le potentiel de la carte graphique alors que les deux produits se préparent à être lancés à peu près au même moment.

Nvidia a récemment déclaré à PC Gamer que Blizzard avait augmenté le plafond de fréquence d’images d’Overwatch 2 à 600 images par seconde après avoir vu à quel point le prochain titre fonctionnait sur la GeForce RTX 4090. Nvidia a également confirmé qu’Overwatch 2 prendrait en charge sa fonction de réduction de latence, Nvidia Reflex.

Dans une nouvelle démo, le RTX 4090 a exécuté Overwatch 2 avec des fréquences d’images constamment supérieures à 360 images par seconde à 1440p, dépassant souvent 400 images par seconde et atteignant parfois 500. Plus impressionnant est que la démo a probablement fonctionné à 1440p natif sans aucune mise à l’échelle de la résolution, affichant à la place le potentiel du 4090 en brut performance.

Blizzard et Nvidia n’ont pas indiqué qu’Overwatch 2 prendrait en charge la technologie DLSS d’amplification de la fréquence d’images de Nvidia, et encore moins le nouveau DLSS3, qui a porté Cyberpunk 2077 à 171 images par seconde avec des paramètres de traçage de rayons maximum. La version bêta d’Overwatch 2 a confirmé que le titre prend en charge AMD FSR, mais il est peu probable que Nvidia utilise la technologie de mise à l’échelle de son concurrent dans une démonstration.

Les tireurs d’esports comme Overwatch 2 sont optimisés pour permettre des fréquences d’images extrêmement élevées, mais Blizzard n’a probablement pas prévu un nouveau GPU dépassant 500 images par seconde, d’où le changement de fréquence d’images maximale. Personne n’a confirmé le plafond de fréquence d’images précédent du jeu, mais PCGamingWiki suggère que le premier Overwatch avait un plafond de 400 images par seconde.

La plupart des moniteurs haut de gamme n’atteignent que des taux de rafraîchissement de 240 Hz ou 360 Hz, mais les performances du 4090 peuvent justifier l’Asus Rog Swift 500 Hz, que Nvidia a dévoilé en mai. Un autre fabricant, AU Optronics, essaie peut-être de fabriquer un écran à 540 Hz. Cependant, les deux moniteurs ne sont qu’en 1080p, auquel cas le 4090 atteindrait des fréquences d’images encore plus élevées pour Overwatch 2 que dans la récente démo de Nvidia s’il ne se heurte pas aux limites du processeur.

Overwatch 2 sera lancé le 4 octobre, remplaçant son prédécesseur, qui a frappé les PC il y a plus de six ans. Les serveurs hérités seront définitivement hors ligne un peu plus d’un jour avant le lancement de la version multijoueur gratuite d’Overwatch 2. La partie PvE payante du jeu fera ses débuts en 2023.

Le RTX 4090 arrive une semaine après Overwatch 2 le 12 octobre, à partir de 1 599 $. Le RTX 4080 arrive dans les magasins en novembre avec une version 12 Go à 899 $ et une déclinaison 16 Go à 1 199 $.