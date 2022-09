Surface Laptop 5 : spécifications, prix et disponibilité

Microsoft reste déterminé à montrer le chemin que devrait prendre Windows 11 sur le marché des ordinateurs portables et, cette fois, on retrouve le Surface Laptop 5. Le successeur du Surface Laptop 4 verra le jour lors de l’événement qui se tiendra le 12. octobre, bien qu’il n’y ait pas autant de changements qu’on pourrait s’y attendre.

En fait, la cinquième itération de l’ordinateur portable Microsoft suivra une ligne continue, en conservant la conception de l’équipement et en renouvelant l’intérieur avec des processeurs plus modernes. En fait, certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un Surface Laptop 4+, suivant une stratégie similaire à celle du Surface Pro 7+.

Spécifications du Surface Laptop 5

Ordinateur portable Surface 5 Filtrer Détection de pixels 13,5/15 pouces

Format d’image 3:2 Processeur Intel Core i5

Intel Core i7

AMD Ryzen 5

AMD Ryzen 7 Graphique intel iris xe

Radeon RDNA2 Mémoire 8/16/32 Go LPDDR4x Stockage SSD NVMe amovible 256/512/1 To connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6 ports 1x USB-C

1x USB-A

Port Surface Connect

mini-jack 3,5 mm

Connecteur de clavier de surface Tambours jusqu’à 15 heures Caméra frontale 8 MP avec enregistrement 1080p Caméra arrière 5 MP avec enregistrement 1080p Sécurité TPM 2.0

WindowsHello Poids 13,5 pouces : 1,28 Kg

15 : 1,54 kg Couleurs Platine

Glace bleue

Noir mat

grès

vert sauge Système opératif Windows 11 22H2 Famille

Comme nous l’avons dit, la conception par rapport à Surface Laptop 4. Sur l’écran, nous profiterons en effet d’un changement significatif en appliquant un taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz, qui sera particulièrement utile dans la variante avec processeurs AMD, conçue pour le monde de jeux vidéos.

Concernant le design, selon Zac Bowden, le seul changement serait une nouvelle couleur : Sage Green, avec un vert similaire à celui que l’on retrouve dans le Surface Laptop Go 2. Sinon, on ne trouvera aucun changement à l’œil nu.

Pas de variante avec processeur AMD ?

Le Surface Laptop 5 utiliserait les processeurs Intel de la série U de 12e génération. Il est curieux que Microsoft ne parie pas sur les processeurs de la série P, qui incluent plus de P-Cores et offrent une plus grande puissance. En fait, Microsoft s’est toujours distingué par le système de refroidissement du Surface Laptop, cette décision est donc quelque peu étrange.

Peut-être que ceux de Redmond préfèrent privilégier une plus grande autonomie, qui est l’un des principaux avantages des processeurs à architecture hybride Intel. De plus, cela servirait à offrir une plus grande différenciation avec les variantes avec des processeurs AMD, qui se concentrent sur des tâches plus lourdes et même la possibilité d’utiliser l’équipement pour jouer à des jeux.

Le problème semble venir de la variante AMD. De Windows Central, ils indiquent que Microsoft a travaillé avec AMD pour personnaliser les processeurs Ryzen 6000 que Surface Laptop 5 utiliserait, mais il semble que cette variante pourrait arriver un peu plus tard sur le marché en raison de la crise d’approvisionnement que connaissent les puces fabriquées par TSMC. .

Dans la section graphique, Intel a réussi à se rapprocher d’AMD avec les graphiques Iris Xe intégrés, mais avec le Ryzen 6000, l’équipe rouge prendrait à nouveau un grand avantage. La raison? L’inclusion de graphiques RDNA 2 avec ces processeurs, qui apportent l’architecture de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 au Surface Laptop 5.

Thunderbolt arrive sur Surface Laptop 5

Il était surprenant que Surface Laptop 4 soit arrivé sans cette fonctionnalité, qui avait été si demandée par les utilisateurs. Eh bien, il semble que Surface Laptop 5 vienne mettre fin à la polémique et viendra avec Thunderbolt 4, offrant une bande passante allant jusqu’à 40 Gbps.

Par conséquent, nous pourrons améliorer les capacités de jeu de l’appareil en pouvant connecter des graphiques externes ou tout autre appareil nécessitant une bande passante élevée. Dans le cas d’AMD, il ne pourra pas proposer d’option avec Thunderbolt 4, mais il viendra avec USB4, qui offre des fonctionnalités très similaires.

Cette connectique proposée via le port USB-C de l’appareil ne sera pas la seule, puisque Surface Laptop n’oublie pas le port USB-A 3.2 et la prise casque. DANS la section sans fil, on retrouve le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Prix ​​et disponibilité du Surface Laptop 5

Le Surface Laptop 5 devrait arriver quelques jours seulement après la révélation du 12 octobre aux revendeurs américains. Cependant, en Espagne, nous devrons probablement attendre plusieurs mois pour pouvoir tester l’appareil.

Les prix en dollars, selon toute probabilité, resteront par rapport à Surface Laptop 4. La différence peut venir en Europe, où la faiblesse de l’euro-dollar et l’inflation peuvent entraîner une augmentation significative du prix.

Pour la variante 13,5 pouces :

Intel Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD 1 299,99 $ Intel Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD 1 499,99 $ Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD 1 699,99 $

Pour la variante 15 pouces :