Les utilisateurs d’AirPods Max se plaignent de l’aggravation de la suppression active du bruit après la mise à jour du firmware

AirPods Max a été lancé il y a près de deux ans. Bien que ce casque haut de gamme ait été salué pour sa finition, sa superbe qualité sonore et son utilisation en général, il y a eu quelques plaintes. Par exemple, son boîtier a fait l’objet de nombreuses controverses en raison de sa conception et les AirPods Max n’offrent pas non plus de fonctionnalités Lossless même lorsqu’ils sont câblés. Une fonction problématique de suppression active du bruit, en revanche, n’a jamais été un problème pour ses propriétaires.

Je veux dire, au moins jusqu’en mai, quand Apple a publié la mise à jour du firmware 4E71, dont de plus en plus d’utilisateurs d’AirPods Max sont maintenant convaincus que cela a aggravé la fonction de suppression active du bruit. Au moment où la mise à jour a été rendue disponible, un fil Reddit avec une douzaine de commentaires a d’abord mis en évidence le problème, ce qui a conduit à une histoire de Le bord quelques mois après.

Bien qu’il semble plus difficile d’affirmer maintenant que la suppression active du bruit s’est aggravée ces derniers mois, nous pouvons jeter un œil à ce que certains utilisateurs de Reddit ont dit juste après la mise à disposition de la mise à jour :

– Je peux m’entendre taper et d’autres bruits extérieurs qui n’avaient pas été entendus auparavant depuis la mise à jour. Je me demande si quelqu’un d’autre a ce problème. – 4E71 est une poubelle. Ou peut-être était-ce la mise à jour avant 4E71. Je m’entends taper. Je peux entendre les oiseaux. Je peux entendre tellement plus maintenant. La suppression du bruit a disparu. Je suis allé chez Apple, j’ai eu des remplacements, et les remplacements sont les mêmes. Au cours du dernier mois ou deux, la suppression du bruit a disparu. J’avais l’habitude de les utiliser sans même jouer de son/musique. – Je m’entends taper, les voitures qui passent dans la rue, les poids qui claquent au gymnase. J’ai remarqué presque immédiatement. L’anc fonctionnait beaucoup mieux avant et je déteste qu’il n’y ait aucun moyen de revenir en arrière.

Auparavant, les propriétaires d’AirPods Max avaient des problèmes avec le casque tenant correctement sa charge – ce qui a été corrigé –, mais une fonction ANC aggravée est complètement nouvelle. D’après mon expérience, il semble que les AirPods Max fonctionnent de la même manière qu’ils l’ont toujours fait. Je n’ai pas de problème lors d’un voyage en avion, avec des bruits de construction lors de l’écoute de chansons, mais la suppression active du bruit n’est pas parfaite avec des sons auxquels elle ne s’attendait pas, comme si je claquais un doigt devant mon visage.

Le bord‘s Umar Shakir a déclaré avoir découvert « une réduction de la force de l’ANC après une charge de nuit en milieu de semaine », probablement lorsque ses AirPods Max se sont automatiquement mis à jour. Le journaliste écrit :

Ma femme et moi travaillons souvent à la maison, et pendant quelques jours, mes AirPods Max ont parfaitement rendu ses appels professionnels inaudibles pour moi, banni les aboiements de corgi émanant de sous mon bureau vers les royaumes inférieurs et éteint de manière audible le gratte-ciel chantier devant la fenêtre de mon appartement. Mais maintenant, l’ANC ressemble à ce que je décrirais comme le mode de transparence d’un bibliothécaire : il me permet d’entendre clairement mon environnement mais réduit le volume pour tout. J’entends tout ce que je ne veux pas entendre maintenant, et je suis convaincu que c’est à cause de cette mise à jour du firmware.

Existe-t-il un moyen d’améliorer l’ANC sur les AirPods Max ? Y aura-t-il un correctif ?

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de moyen d’améliorer l’ANC sur les AirPods Max. Les utilisateurs peuvent essayer de réparer le casque premium ou de réinitialiser l’audio spatial personnalisé d’iOS 16, mais si vous rencontrez ce problème, il ne disparaîtra probablement pas.

Le bon côté des choses est qu’Apple teste actuellement depuis quelques mois une nouvelle mise à jour du firmware pour les utilisateurs d’AirPods Max. Bien qu’il ait été découvert que le casque comportera le nouveau codec LC3 pour améliorer les appels audio, il n’est pas clair si Apple travaille activement sur une amélioration de la fonction de suppression active du bruit.

Possédez-vous les AirPods Max ? Avez-vous rencontré des problèmes avec la fonction de suppression active du bruit après sa mise à disposition en mai ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

