Comment accéder au menu secret des Smart TV Xiaomi

Xiaomi est entré sur le marché de la télévision intelligente il y a quelques années. Ils l’ont fait comme ils savent le faire, c’est-à-dire avec des produits d’entrée et de milieu de gamme. Les consommateurs ont donné leur feu vert et la marque chinoise est rapidement devenue une alternative de plus lors de l’achat d’un nouveau téléviseur. Xiaomi, comme le reste des fabricants, cache généralement des panneaux de réglage sur leurs téléviseurs pour effectuer différentes tâches de maintenance et de configuration. Si vous voulez savoir comment accéder au panneau caché de votre Xiaomi Smart TV, continuez à lire ces lignes.