Comment éteindre, redémarrer et forcer le redémarrage de l’iPhone 14 (Pro)

Il y aura toujours un moment où vous devrez peut-être éteindre votre iPhone ou peut-être même le redémarrer de force simplement parce que l’appareil peut être gelé ou ne pas répondre. Auparavant, le processus de redémarrage ou d’extinction d’un iPhone était simple, en particulier pour les appareils dotés du bouton d’accueil. Maintenant que le bouton d’accueil a disparu, les étapes pour redémarrer et éteindre votre iPhone ont changé depuis lors. Ici, nous allons partager comment éteindre et redémarrer l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 14 comme vous le savez n’a pas de bouton d’accueil. Tout tourne autour des boutons latéraux et de volume pour exécuter ces fonctions. Maintenant, si vous êtes un utilisateur d’iPhone pour la première fois et que vous venez d’acheter l’iPhone 14, ce guide vous sera essentiel lorsque vous voudrez peut-être redémarrer, éteindre ou forcer le redémarrage. Cela fonctionnera pour tous les modèles d’iPhone 14 ; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Comment éteindre l’iPhone 14

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudriez éteindre votre iPhone 14. Peut-être parce que la batterie du téléphone est faible et que vous souhaitez la conserver pour plus tard ou il se peut que vous soyez dans une zone où il n’y a presque rien en termes de couverture réseau. Quelle que soit la raison, voici deux façons d’éteindre votre iPhone 14.

Éteignez l’iPhone 14 à partir des paramètres :

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone 14. Maintenant, faites défiler vers le bas et sélectionnez Général.

Et sous général, appuyez sur le bouton Arrêter.

Faites simplement glisser le curseur pour éteindre votre iPhone 14.

Éteignez l’iPhone 14 à l’aide des boutons :

Lorsque votre appareil est allumé, appuyez simultanément sur le bouton latéral et sur le bouton d’augmentation ou de diminution du volume. Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que le curseur apparaisse à l’écran. Faites maintenant glisser le curseur pour éteindre votre Apple iPhone 14.



Comment redémarrer l’iPhone 14

Le redémarrage d’un appareil est effectué par un grand nombre de personnes. Qu’il s’agisse de conserver de la mémoire ou peut-être de se débarrasser d’un bug qui vient d’apparaître soudainement ou peut-être simplement simplement pour que votre appareil fonctionne correctement. Quelle que soit la raison, vous pouvez suivre cette méthode. Voici deux méthodes que vous pouvez suivre pour redémarrer votre iPhone 14.

Redémarrez l’iPhone 14 à l’aide de la combinaison de boutons :

Appuyez simultanément sur les boutons de volume et le bouton latéral et maintenez-les enfoncés. Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que vous voyiez le curseur sur votre écran. Maintenant, faites glisser le curseur pour éteindre votre iPhone 14. Attendez 30 secondes que l’iPhone s’éteigne. Une fois l’appareil éteint, appuyez longuement sur le bouton latéral pour allumer votre iPhone 14.

Redémarrez l’iPhone 14 avec Siri :

Cette méthode suivante est un moyen plus simple et plus facile de redémarrer votre iPhone 14. Fonctionne mieux si la commande vocale est activée. Nous utiliserons l’assistant vocal d’Apple Siri pour redémarrer l’iPhone.

Appuyez sur le bouton latéral pour invoquer Siri sur votre iPhone. Maintenant, tout ce que vous avez à dire est « Hey Siri Reboot Device » ou tapez la même chose.

Votre iPhone 14 va maintenant redémarrer.

Comment forcer le redémarrage de l’iPhone 14

Si votre iPhone se fige, se bloque ou affiche soudainement un écran noir, le seul moyen de résoudre le problème est de redémarrer votre iPhone avec force. Vous pouvez suivre les étapes pour redémarrer de force votre iPhone 14.

Appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume. Maintenant, appuyez et relâchez également le bouton Volume bas. Ensuite, vous devrez appuyer et maintenir le bouton latéral. Le logo Apple devrait maintenant apparaître sur votre écran. C’est lorsque vous relâchez le bouton d’alimentation. Et c’est ainsi que vous pouvez redémarrer de force votre iPhone 14 ou iPhone 14 Pro.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez éteindre, redémarrer et même redémarrer de force votre Apple iPhone 14. Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre les fonctions d’alimentation de base de votre iPhone 14. Ces étapes s’appliquent à l’iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et le 14 Pro Max. Questions ou requêtes? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :