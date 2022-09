iPhone 14 pixels : Pourquoi le capteur 48MP n’est pas la grande nouveauté de l’appareil photo cette année

Parlons pixels. Plus précisément, l’iPhone 14 pixels. Plus précisément, les pixels de l’iPhone 14 Pro. Parce que si les gros titres sont que les derniers modèles Pro offrent un capteur 48MP au lieu d’un capteur 12MP, ce n’est pas vraiment l’amélioration la plus importante qu’Apple a apportée à l’appareil photo de cette année.

En effet, de la quatre plus gros changements cette année, le capteur 48MP est pour moi le moins important. Mais restez avec moi ici, car il y a beaucoup de choses que nous devons déballer avant que je puisse expliquer pourquoi je pense que le capteur 48MP est beaucoup moins important que :

La taille du capteur

Regroupement de pixels

Le moteur photonique

Un capteur 48MP, deux 12MP

Familièrement, nous parlons de l’appareil photo de l’iPhone au singulier, puis faisons référence à trois objectifs différents : principal, large et téléobjectif. Nous le faisons parce que c’est familier — c’est ainsi que fonctionnent les DLSR et les appareils photo sans miroir, un capteur, plusieurs objectifs (interchangeables) — et parce que c’est l’illusion qu’Apple crée dans l’application appareil photo, pour plus de simplicité.

La réalité est bien sûr différente. L’iPhone a en fait trois caméras modules. Chaque module de caméra est séparé et chacun possède son propre capteur. Lorsque vous appuyez sur, disons, le bouton 3x, vous ne sélectionnez pas seulement le téléobjectif, vous passez à un capteur différent. Lorsque vous faites un zoom coulissant, l’application appareil photo sélectionne automatiquement et de manière invisible le module d’appareil photo approprié, et alors fait tout recadrage nécessaire.

Seul le module de caméra principal dispose d’un capteur 48MP ; les deux autres modules ont encore des 12MP.

Apple était tout à fait franc à ce sujet lors de l’introduction des nouveaux modèles, mais c’est un détail important que certains ont peut-être manqué (nous soulignons) :

Pour la toute première fois, la gamme Pro propose un nouveau Caméra principale 48MP avec un capteur quad-pixel qui s’adapte à la photo capturée et dispose d’une stabilisation d’image optique à décalage de capteur de deuxième génération.

Le capteur 48MP fonctionne à temps partiel

Même lorsque vous utilisez l’appareil photo principal, avec son capteur 48MP, vous ne prenez toujours que des photos 12MP par défaut. Encore une fois, Apple :

Pour la plupart des photos, le capteur quad-pixel combine tous les quatre pixels en un grand quad pixel.

La seule fois où vous filmez en 48 mégapixels, c’est quand :

Vous utilisez l’appareil photo principal (pas de téléobjectif ni de grand angle)

Vous filmez en ProRAW (qui est désactivé par défaut)

Vous photographiez dans une lumière décente

Si vous voulez le faire, voici comment procéder. Mais surtout, vous ne serez pas…

L’approche d’Apple a du sens

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous donner un capteur 48MP et ne pas l’utiliser ?

L’approche d’Apple a du sens, car, en vérité, il y a très quelques occasions où la prise de vue en 48MP est meilleure que la prise de vue en 12MP. Et comme cela crée des fichiers beaucoup plus volumineux, consommant votre espace de stockage avec un appétit vorace, cela n’a aucun sens d’en faire la valeur par défaut.

Je ne peux penser qu’à deux scénarios où la prise de vue d’une image 48MP est une chose utile à faire :

Vous avez l’intention d’imprimer la photo, en grand format Vous devez recadrer l’image très fortement

Cette deuxième raison est également un peu discutable, car si vous avez besoin de recadrer autant, vous feriez peut-être mieux d’utiliser la caméra 3x.

Parlons maintenant de la taille du capteur

Lorsque l’on compare n’importe quel appareil photo pour smartphone à un reflex numérique ou à un appareil photo sans miroir de haute qualité, il existe deux grandes différences.

L’un d’entre eux est la qualité des lentilles. Les caméras autonomes peuvent avoir de bien meilleurs objectifs, à la fois en raison de leur taille physique et de leur coût. Il n’est pas rare qu’un photographe professionnel ou amateur passionné dépense une somme à quatre chiffres pour un seul objectif. Les appareils photo des smartphones ne peuvent bien sûr pas rivaliser avec cela.

Le second est la taille du capteur. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus le capteur est grand, meilleure est la qualité d’image. Les smartphones, de par la nature même de leur taille, et toutes les autres technologies dont ils ont besoin pour s’intégrer, ont des capteurs beaucoup plus petits que les caméras autonomes. (Ils ont également une profondeur limitée, ce qui impose une autre limitation substantielle à la taille du capteur, mais nous n’avons pas besoin d’entrer dans les détails.)

Un capteur de la taille d’un smartphone limite la qualité de l’image et rend également plus difficile l’obtention d’une faible profondeur de champ – c’est pourquoi l’iPhone le fait artificiellement, avec le mode Portrait et la vidéo cinématographique.

Le grand capteur d’Apple + l’approche mégapixel limitée

Bien qu’il existe des limites évidentes et moins évidentes à la taille du capteur que vous pouvez utiliser dans un smartphone, Apple a toujours utilisé des capteurs plus grands que les autres marques de smartphones – ce qui explique en partie pourquoi l’iPhone a longtemps été considéré comme le téléphone incontournable pour la qualité de l’appareil photo. . (Samsung a ensuite décidé de le faire également.)

Mais il y a une deuxième raison. Si vous voulez la meilleure qualité d’images possible à partir d’un smartphone, vous voulez également le pixels être le plus grand possible.

C’est pourquoi Apple s’en tient religieusement à 12MP, tandis que des marques comme Samsung en ont entassé jusqu’à 108MP dans le même capteur de taille. Presser beaucoup de pixels dans un petit capteur augmente considérablement le bruit, ce qui est particulièrement visible sur les photos à faible luminosité.

Ok, j’ai mis un certain temps pour y arriver, mais je peux enfin dire pourquoi je pense que le capteur plus grand, le pixel-binning et le moteur photonique sont bien plus importants que le capteur 48MP…

#1 : Le capteur de l’iPhone 14 Pro/Max est 65 % plus grand

Cette année, le capteur principal de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro/Max est 65 % plus grand que celui du modèle de l’année dernière. Évidemment, ce n’est toujours rien comparé à un appareil photo autonome, mais pour un appareil photo de smartphone, c’est (jeu de mots) énorme !

Mais, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si Apple pressait quatre fois plus de pixels dans un capteur seulement 65 % plus grand, cela donnerait en fait une moins bonne qualité ! C’est exactement pourquoi vous filmerez toujours des images 12MP. Et c’est grâce à…

#2 : Regroupement de pixels

Pour prendre des images de 12 mégapixels sur l’appareil photo principal, Apple utilise une technique de regroupement de pixels. Cela indique que les données de quatre pixels sont converties en un pixel virtuel (en faisant la moyenne des valeurs), de sorte que le capteur 48MP est principalement utilisé comme un capteur 12MP plus grand.

Cette illustration est simplifiée, mais elle donne l’idée de base :

Qu’est-ce que ça veut dire? La taille des pixels est mesurée en microns (un millionième de mètre). La plupart des smartphones Android haut de gamme ont des pixels mesurant entre 1,1 et 1,8 micron. L’iPhone 14 Pro/Max, lorsqu’il utilise le capteur en mode 12MP, a effectivement des pixels mesurant 2,44 microns. C’est un vraiment amélioration significative.

Sans pixel-binning, le capteur 48MP serait – la plupart du temps – une rétrogradation.

#3 : Moteur photonique

Nous savons que les appareils photo des smartphones ne peuvent bien sûr pas rivaliser avec les appareils photo autonomes en termes d’optique et de physique, mais là où ils peuvent rivaliser, c’est dans la photographie informatique.

La photographie computationnelle est utilisée dans les reflex depuis des décennies. Lorsque vous changez de mode de mesure, par exemple, cela demande à l’ordinateur à l’intérieur de votre DLR d’interpréter les données brutes du capteur d’une manière différente. De même, dans les reflex numériques grand public et tous les appareils photo sans miroir, vous pouvez choisir parmi une variété de modes photo, ce qui indique à nouveau au microprocesseur comment ajuster les données du capteur pour obtenir le résultat souhaité.

Ainsi, la photographie informatique joue déjà un rôle beaucoup plus important dans les appareils photo autonomes que beaucoup ne le pensent. Et Apple est très, très bon en photographie informatique. (Ok, c’est pas encore bon en vidéo cinématographique, mais donnez-lui quelques années…)

Le moteur photonique est la puce dédiée qui alimente l’approche Deep Fusion d’Apple en matière de photographie informatique, et je vois déjà une énorme différence dans la plage dynamique des photos. (Exemples à suivre dans un article du journal de l’iPhone 14 la semaine prochaine.) Pas seulement la gamme elle-même, mais dans les décisions intelligentes prises à propos de qui ombre à faire ressortir, et qui mettre en valeur pour apprivoiser.

Le résultat est des photos nettement meilleures, qui ont autant à voir avec le logiciel que le matériel.

Au final

Un capteur considérablement plus grand (en termes de smartphone) est un très gros problème en termes de qualité d’image.

Le regroupement de pixels indique qu’Apple a effectivement créé un capteur 12MP beaucoup plus grand pour la plupart des photos, ce qui permet de réaliser les avantages du capteur plus grand.

Le moteur photonique désigne une puce dédiée au traitement d’image. Je vois déjà les avantages réels de cela.

Plus à suivre dans un article du journal de l’iPhone 14, lorsque j’ai soumis l’appareil photo à un test plus approfondi au cours des prochains jours.

