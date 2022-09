Microsoft se développe en Chine avec plus d’emplois et de mises à niveau malgré la montée des tensions internationales

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le gouvernement américain pourrait introduire davantage de restrictions technologiques contre la Chine, mais il semble que les tensions accrues entre les pays n’affectent pas les plans d’expansion des entreprises américaines. Microsoft est l’un d’entre eux, venant de confirmer qu’il ajoutera 1 000 employés supplémentaires à ses opérations chinoises et modernisera ses campus au cours des prochaines années.

Microsoft emploie plus de 9 000 personnes à temps plein en Chine, dont environ 80 % sont des spécialistes de la recherche et du développement et des techniciens en ingénierie. La société a annoncé que sa campagne de recrutement portera ce nombre au-dessus de 10 000 au cours de la prochaine année.

Les plans de Microsoft vont au-delà de l’ajout d’employés en Chine. Le fabricant de fenêtres, qui possède des bureaux dans 13 villes chinoises, modernisera également ses campus de Pékin, Shanghai et Suzhou au cours des trois à cinq prochaines années.

L’annonce a eu lieu à l’occasion du trentième anniversaire de l’entrée de Microsoft sur le marché chinois. « Nous continuerons à renforcer notre confiance et notre détermination à nous développer sur le marché chinois et à accroître les investissements dans les ressources humaines, les campus, l’éducation et l’écosystème local pour trouver de nouvelles opportunités en Chine, stimulées par le développement accéléré de l’économie numérique en Chine », a déclaré Hou Yang, président-directeur général de Microsoft Greater China,

La nouvelle arrive à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine sont les plus glaciales. Plus tôt ce mois-ci, des responsables américains ont demandé à Nvidia et AMD de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA à la Chine et à la Russie sans licence. Il existe également des interdictions d’exportation et des sanctions américaines contre un certain nombre d’entreprises chinoises, telles que Huawei, qui a vu son activité de smartphones souffrir énormément depuis qu’elle a perdu l’accès aux technologies fabriquées aux États-Unis. La Chine a également été un opposant virulent au Chips Act. Et puis là Taïwan.

Cette annonce est une bonne nouvelle pour l’économie chinoise qui, comme les États-Unis, connaît un ralentissement en raison de l’incertitude mondiale. Le pays fait également face à une surveillance réglementaire accrue. La situation a entraîné des licenciements chez de grands géants de la technologie tels que Tencent, Alibaba et Xiaomi, à l’image des entreprises américaines qui ont également réduit leurs effectifs cette année.

Les plans d’expansion réaffirment que les entreprises américaines ne perdent pas confiance en la Chine et ne réduisent pas leurs investissements dans le pays. Comme Microsoft, Tesla poursuit son expansion dans le pays asiatique via la Shanghai Gigafactory (ci-dessus), déjà la plus grande usine de fabricants de véhicules électriques au monde.