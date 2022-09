La mise à jour Pixelmator Pro ajoute de nouveaux modèles de canevas pour créer facilement des conceptions et des maquettes réutilisables

La dernière mise à jour de l’équipe Pixelmator Pro est la version 3.0, offrant une toute nouvelle façon de créer des modèles réutilisables pour vos projets Pixelmator. La mise à jour est livrée avec 200 modèles et maquettes de conception haut de gamme, et les fonctionnalités d’espace réservé intégrées permettent aux utilisateurs de créer les leurs.

Les fonctionnalités de modélisation permettent de marquer un contenu de calque particulier comme remplaçable, ce qui ajoute un petit bouton plus pour échanger en un clic une image contre une autre. Vous pouvez également configurer un groupe prédéfini d’alternatives et Pixelmator présentera à l’utilisateur du modèle un menu d’options parmi lesquelles choisir.

Les couleurs utilisées dans un document Pixelmator sont désormais centralisées, sous un nouveau bouton Couleurs du document dans la barre d’outils. Modifiez simplement une couleur partagée dans ce panneau pour modifier toutes les références à cette couleur dans votre projet en une seule fois.

L’application est désormais livrée avec 200 modèles intégrés dans le nouveau navigateur de projet, tirant parti de ces fonctionnalités. Il existe une grande variété de modèles groupés, y compris des conceptions d’affiches, des formats carrés et portraits partageables sur les réseaux sociaux et des maquettes de capture d’écran avec des cadres d’appareils Apple pour Mac, iPad Pro et iPhone 14 Pro. Les modèles fournis sont de très haute qualité et regroupés par marque, où chaque modèle du groupe partage un langage et un thème de conception communs.

Lors de mes tests, il était assez simple de créer mon propre modèle personnalisé, même si j’ai rencontré quelques bugs de mise en page : le remplacement d’une image plus grande que la taille du canevas la rendrait automatiquement centrée et donc mal alignée dans le modèle (l’équipe Pixelmator Pro a déclaré qu’un correctif de bug est en cours pour résoudre ce problème). Je n’ai pas non plus trouvé de moyen d’ajouter un modèle personnalisé à la galerie de modèles intégrée à l’application pour une récupération facile ultérieurement.

Les nouveaux modèles Pixelmator Pro sont disponibles dans le cadre d’une mise à jour gratuite dans le Mac App Store qui est déployée aujourd’hui. Pour les nouveaux clients, Pixelmator Pro est au prix de 39,99 $. Découvrez plus d’informations sur le site Web du développeur.

