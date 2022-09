L’iPhone 14 Pro a une bascule cachée pour activer le mode d’affichage permanent en noir et blanc

L’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro ne fonctionne pas comme la plupart des modes d’affichage permanents des téléphones Android (constitués principalement de pixels noirs avec une horloge toujours visible). Cela fonctionne plus comme l’Apple Watch, où le mode toujours activé est presque identique à l’écran de verrouillage standard – le même fond d’écran coloré et des widgets riches en informations, juste atténués.

Beaucoup de gens qui ont mis la main sur les nouveaux iPhones ont été surpris par cela. En fait, certaines des critiques initiales suggèrent de désactiver complètement la fonction d’affichage permanent car elle était trop gênante. Il s’avère cependant qu’il existe un moyen caché d’essayer un affichage permanent en noir et blanc sur votre iPhone…

L’astuce pour obtenir un affichage permanent en noir et blanc en ce moment consiste à utiliser un paramètre de mode de mise au point de longue date appelé « Dim Lock Screen ». Cela a pour effet d’assombrir complètement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max en mode toujours allumé.

Comment activer l’écran de verrouillage permanent en noir et blanc

Pour l’activer, accédez à Paramètres -> Focus -> [select focus mode] -> Options -> Activer l’écran de verrouillage Dim. Maintenant, lorsque ce mode de mise au point est activé, le paramètre Dim Lock Screen sera en vigueur. Lorsque votre iPhone 14 Pro passe en mode d’affichage permanent, l’ensemble de l’écran de verrouillage se transforme en un simple mode noir et blanc.

Dans ce mode, l’affichage permanent affiche la date et l’heure dans une police blanche (plus tous les widgets que vous avez choisis)… et rien d’autre. Tout fond d’écran ou photo d’écran de verrouillage personnalisé sera complètement noirci. Il s’agit en fait du mode « principalement éteint » toujours activé que de nombreuses critiques demandaient.

Malheureusement, l’activation de ce paramètre présente certains inconvénients. Pour commencer, il n’est disponible qu’avec un mode Focus — vous devrez être en mode Focus toute la journée si vous voulez l’affichage permanent en noir et blanc. L’étiquette d’état du mode de mise au point est également visible en bas de l’écran de verrouillage.

Plus important encore, l’activation de Dim Lock Screen modifie également votre écran de verrouillage lorsque l’iPhone est éveillé. Il floute et obscurcit votre fond d’écran. Après tout, le but de cette fonctionnalité liée à Focus était d’assombrir votre écran de verrouillage et de rendre votre iPhone moins attrayant lorsque vous êtes censé vous concentrer sur d’autres choses.

Ces inconvénients signifient que les récentes demandes de fonctionnalités demandant à Apple des options de personnalisation permanentes ne sont pas hors de propos. En fin de compte, ce que les gens veulent, c’est un moyen de changer l’écran de verrouillage en mode permanent sans affecter normalement leur écran de verrouillage. Cependant, cette solution de contournement constitue une bonne preuve de concept de ce à quoi pourrait ressembler cette fonctionnalité hypothétique.

Si vous souhaitez désactiver complètement l’affichage permanent, vous pouvez déjà le faire : consultez ce didacticiel.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :