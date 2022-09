La précommande Apple Watch Ultra arrive plus tôt que prévu pour l’acheteur chanceux

L’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE de deuxième génération sont arrivées dans les magasins vendredi dernier. Cependant, en ce qui concerne l’Apple Watch Ultra, le lancement est prévu pour le 23 septembre. Pourtant, un acheteur chanceux s’est fait livrer sa nouvelle Apple Watch Ultra avant son lancement officiel.

Comme partagé sur Reddit, le client a acheté l’Apple Watch Ultra avec le bracelet de montre Orange Alpine Loop en pré-commande via AT&T. Habituellement, Apple et ses partenaires retiennent les livraisons jusqu’au jour du lancement. Mais cette fois, AT&T est allé de l’avant et a commencé à expédier l’Apple Watch Ultra deux jours plus tôt.

Comme nous l’avons déjà vu dans les critiques, l’Apple Watch Ultra est livrée dans une boîte différente des autres modèles d’Apple Watch – une boîte beaucoup plus grande que l’originale, soit dit en passant. Apple a également inclus un guide de l’utilisateur imprimé avec des images et des conseils rapides sur la configuration de l’appareil.

Fait intéressant, à côté du slogan classique « Designed by Apple in California » imprimé à l’intérieur de la boîte, il y a aussi les coordonnées « 37°20’05.6 « N 122°00’32.3″W », qui sont les coordonnées exactes d’Apple Park à Cupertino.

L’heureux client a partagé quelques photos montrant l’Apple Watch Ultra aux côtés d’une Apple Watch de 45 mm et même à quoi ressemble l’Ultra avec le bracelet milanais traditionnel. L’acheteur a également mentionné quelques informations sur l’Apple Watch Ultra, telles que le fait que le bracelet Alpine Loop est plus difficile à mettre et à enlever du poignet.

En savoir plus sur l’Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra est une version plus robuste de l’Apple Watch destinée aux personnes qui pratiquent des sports extrêmes, comme la randonnée et la plongée profonde. Apple Watch Ultra est en titane avec un couvercle en saphir sur l’écran et est disponible en une seule taille de 49 mm.

Les premières critiques ont fait l’éloge de fonctionnalités uniques telles que le nouveau bouton Action, un GPS plus précis et une durée de vie de la batterie prolongée par rapport à l’Apple Watch ordinaire.

Apple Watch Ultra coûte 799 $ aux États-Unis. Bien sûr, si vous n’envisagez pas d’acheter une Apple Watch Ultra, vous pouvez consulter les offres exceptionnelles sur les autres modèles d’Apple Watch.

