Le financement participatif de Star Citizen atteint un demi-milliard de dollars après une décennie

To the Moon: Le célèbre jeu de simulation spatiale ambitieux du développeur Cloud Imperium Games (CIG) a franchi une étape importante. Non, il n’est pas sorti d’Alpha, mais le budget de financement participatif a dépassé les 500 millions de dollars à l’approche du 10e anniversaire de sa campagne Kickstarter. Il n’y a toujours pas de date de sortie en vue.

La plupart des jeux des grands éditeurs ne reçoivent pas de budgets de développement proches d’un demi-milliard de dollars. Star Citizen – un jeu indépendant selon certaines définitions du terme – a récemment dépassé ce nombre grâce au financement participatif. De plus, le développeur CIG a collecté 100 millions de dollars de cet argent depuis novembre dernier, ce qui indique que les investissements dans le jeu n’ont pas ralenti.

Initialement conçu comme un successeur spirituel de la série classique Wing Commander de Chris Roberts, Star Citizen et son composant solo Squadron 42 cherchent à permettre aux joueurs d’explorer des planètes entières et des systèmes solaires de manière transparente. Le titre propose un mélange de jeu de tir à la première personne et de gameplay multijoueur de vol spatial à une échelle impressionnante.

Star Citizen est entré en pré-production en 2010 et a lancé sa campagne de financement participatif en octobre 2012. Depuis lors, il a levé des fonds en vendant l’accès à l’alpha. Les testeurs alpha peuvent également acheter des vaisseaux virtuels, certains coûtant plus de 100 dollars. Le vaisseau le plus cher du jeu coûte 1 100 $. En septembre dernier, un leaker s’est plaint à l’autorité de publicité du Royaume-Uni de la pratique de CIG consistant à vendre des navires qui ne sont pas encore dans le jeu.

En février, CIG a réduit la visibilité de la roadmap de Star Citizen, blâmant les attentes élevées des utilisateurs. Cependant, la société fournit toujours des mises à jour régulières des progrès sur son blog et YouTube. L’test de ces mises à jour et de la roadmap donne une idée du niveau extrême de détail et de granularité que CIG tente d’atteindre avec Star Citizen.

L’une des fonctionnalités mentionnées dans la mise à jour d’août 2022 est que les personnages de l’IA vérifient et remplissent automatiquement les réfrigérateurs médicaux. Une fonctionnalité récemment publiée dans la roadmap appelée Salvage T0 permet aux joueurs de déshabiller et de réparer leurs navires à la main. Une autre fonction permet aux joueurs de se déplacer en zéro-g en utilisant uniquement leurs mains.

Squadron 42 a reçu une bande-annonce flashy en 2018 mettant en vedette des acteurs comme Mark Hamill, Gary Oldman, Mark Strong, Ben Mendelsohn, Henry Cavill et d’autres. Plus tard cette année-là, CIG a donné au titre une date de lancement en 2020. En janvier 2022, CIG a déclaré que sa sortie était encore dans un an ou deux tout en mentionnant également plusieurs suites. Tirant parti de la même technologie que Star Citizen, une longue bobine de gameplay de 2018 a fait de Squadron 42 un mélange ambitieux de Mass Effect et de Crysis.