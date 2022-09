GeForce RTX 4090 a été overclockée à 3,0 GHz dans le laboratoire de Nvidia

Dans le contexte : Un bref commentaire lors de l’annonce par Nvidia des cartes graphiques de la série RTX 4000 met en lumière le potentiel d’overclocking du modèle phare. Ce n’est pas sans précédent, à proprement parler, mais cela pourrait repousser de nouvelles limites pour la dernière technologie GPU, en fonction des détails futurs, tels que le type de refroidissement requis.

Lors de la présentation de la nouvelle série de GPU Ada Lovelace, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé que la société avait overclocké la GeForce RTX 4090 à 3,0 GHz dans ses laboratoires. Ce que cela indique pourrait dépendre d’informations qui pourraient ne pas être publiées tant que la carte n’est pas entre les mains des utilisateurs. Les références 4090 qui ont fui ont rapporté le même nombre plus tôt ce mois-ci sans plus de détails.

Huang ne s’est pas attardé sur le commentaire avant de passer (environ 16 minutes dans la vidéo ci-dessus), nous ne savons donc pas quel type de refroidissement ou quelle puissance les laboratoires de Nvidia utilisaient pour atteindre 3,0 GHz. Ce nombre est légèrement inférieur au record du monde d’overclocking GPU de l’année dernière de 3,2 GHz qu’un AMD Radeon RX 6900 XT a géré grâce au refroidissement à l’azote liquide.

Les GPU plus anciens ont dépassé 3,0 GHz en utilisant des méthodes similaires, mais le 4090 atteignant ce point avec ses incroyables 76 milliards de transistors est une étape exceptionnelle. Ce serait encore plus impressionnant s’il s’avérait que Nvidia y est arrivé avec le refroidissement par air.

L’overclocking soulève également des problèmes de consommation d’énergie que l’annonce de Lovelace a initialement étouffés. De nombreux utilisateurs craignaient que le RTX 4090 ne nécessite 600 W – un chiffre inquiétant pour ceux qui vivent avec des factures énergétiques en hausse. Des rumeurs ultérieures ont fait baisser ce nombre avant que Nvidia ne confirme que le 4090 n’a besoin que de 450 W – le même que le 3090Ti. Cependant, le 4090 pourrait-il avoir besoin de 600 W pour atteindre 3 GHz ? Son fréquence boost officielle est de 2,52 GHz.

La GeForce RTX 4090 sortira le 12 octobre, à partir de 1 599 $. Les déclinaisons 12 Go et 16 Go du RTX 4080 arrivent en novembre pour 899 $ et 1 199 $, respectivement. Les cartes comportent des cœurs RT de troisième génération, un encodage AV1 (les nouvelles générations de GPU de cette année des trois fabricants ajouteront la fonctionnalité), DLSS3 et d’autres améliorations par rapport à la série RTX 3000.

Les testeurs ont immédiatement contesté Nvidia sur les prix élevés de Lovelace, car la demande globale de GPU a tendance à baisser après être restée à des niveaux historiques au cours des deux dernières années. Cependant, Huang a défendu le PDSF, déclarant la loi de Moore morte.

« L’idée que le prix de la puce va baisser appartient au passé », a-t-il déclaré.