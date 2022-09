Edison Mail lance des filtres de recherche empilables sur plusieurs comptes

Edison Mail, un puissant client d’application de messagerie, publie une nouvelle fonctionnalité iOS qui vise à réorganiser l’algorithme de recherche lorsque vous avez plusieurs comptes et que vous ne vous souvenez plus d’où provient ce message important.

Cette année, Edison Mail a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à son application. Il fonctionne désormais en mode natif sur les Mac en silicium d’Apple et, il y a quelques mois, il a été mis à jour avec de puissantes fonctionnalités de blocage des spams.

Désormais, avec ce nouvel algorithme de recherche, l’application promet de « fournir des résultats de boîte de réception plus pertinents et sans stress lorsque vous effectuez une recherche ». Le développeur affirme que c’est la première fois qu’une application de messagerie tierce peut empiler les filtres de recherche de votre boîte de réception à appliquer sur vos multiples comptes de messagerie à partir de Gmail, Outlook et autres.

Cette mise à jour comprend :

Algorithmes plus intelligents conçu pour éliminer la priorité des e-mails des expéditeurs professionnels et des personnes auxquelles vous ne répondez pas, en renvoyant des résultats plus pertinents pour chaque requête.

conçu pour éliminer la priorité des e-mails des expéditeurs professionnels et des personnes auxquelles vous ne répondez pas, en renvoyant des résultats plus pertinents pour chaque requête. Regroupement intelligent de toutes les adresses e-mail associées à un contact individuel, vous n’avez donc jamais à vous soucier de savoir quel compte e-mail contient ce que vous recherchez.

de toutes les adresses e-mail associées à un contact individuel, vous n’avez donc jamais à vous soucier de savoir quel compte e-mail contient ce que vous recherchez. Nouvelles options de filtre de recherche vous permettent de peigner votre boîte de réception par compte de messagerie spécifique, date, de/à, messages marqués, épinglés et non lus.

vous permettent de peigner votre boîte de réception par compte de messagerie spécifique, date, de/à, messages marqués, épinglés et non lus. Affiche automatiquement votre recherches récentes afin que vous puissiez retrouver rapidement ce que vous avez recherché précédemment, si vous en avez de nouveau besoin.

afin que vous puissiez retrouver rapidement ce que vous avez recherché précédemment, si vous en avez de nouveau besoin. Avant même de commencer à taper un terme de recherche, tout plans à venir comme les réservations ou les réservations de voyage sont prévisualisés automatiquement tout en haut de l’écran de recherche.

« Avouons-le, lorsque vous avez besoin de trouver rapidement des informations dans votre boîte de réception, il n’y a rien de plus frustrant que de ne pas obtenir les résultats dont vous avez besoin immédiatement », a déclaré Mikael Berner, co-fondateur et PDG d’Edison Mail. « La nature de la recherche est que personne ne le fait de la même manière – il existe d’innombrables modèles de comportement à anticiper, ce qui rend très difficile la recherche précise d’e-mails. Nous pensons que nous avons enfin craqué la recherche par e-mail afin que vous puissiez trouver les résultats dont vous avez besoin plus rapidement et plus facilement.

Cette mise à jour est maintenant disponible sur l’App Store ici. L’application est gratuite, mais vous devrez peut-être effectuer des achats intégrés pour profiter pleinement du client de messagerie.

