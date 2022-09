La FDA dit de ne pas essayer le défi TikTok de cuisiner du poulet à NyQuil

WTF ? ! Ce n’est pas la première fois qu’une organisation gouvernementale émet un avertissement concernant une nouvelle tendance en ligne qui semble trop stupide pour être réelle. Le dernier engouement pour TikTok mettant la vie des gens en danger est le défi du « poulet endormi ». Il s’agit de faire cuire du poulet dans NyQuil ou un autre médicament contre la toux et le rhume en vente libre, probablement pour le manger.

La FDA avertit que même si vous faites cuire le poulet dans NyQuil, qui contient de l’acétaminophène, du dextrométhorphane et de la doxylamine, et que vous ne le mangez pas, faire bouillir un médicament peut le rendre beaucoup plus concentré et modifier ses propriétés d’autres manières. L’inhalation des vapeurs pourrait faire pénétrer des niveaux élevés de médicaments dans le corps et endommager les poumons.

Non seulement le défi présente les dangers du médicament, mais il existe également un risque de manger du poulet insuffisamment cuit – faire bouillir de la volaille dans un médicament n’est pas une méthode de cuisson recommandée.

Il y a des choses plus sûres pour faire mariner du poulet – crédit : TikTok / @janelleandkate

NyQuil a répondu à la tendance en tweetant qu’il n’approuve pas l’utilisation inappropriée de son produit. TikTok fait sa part en dirigeant ceux qui recherchent « NyQuil Chicken » vers une page sur l’évaluation des défis. Il comprend également des avertissements de sécurité sur les tendances dangereuses, inquiétantes ou même fabriquées.

Ce n’est pas la première fois que la FDA doit mettre en garde contre les dangers des défis TikTok impliquant des médicaments. Il y avait un défi précédent de 2020 qui impliquait de prendre de fortes doses de diphenhydramine, un médicament contre les allergies, souvent vendu sous le nom de marque Benadryl, pour essayer de provoquer des hallucinations. Cela a conduit à des admissions aux urgences et, dans certains cas, au décès d’adolescents qui avaient fait une overdose de drogue.

Les défis dangereux de TikTok sont loin d’être un phénomène nouveau. La société a été poursuivie plus tôt cette année par des parents d’enfants décédés en participant au «défi de la panne», qui implique des utilisateurs essayant de s’asphyxier, parfois en appuyant leurs paumes sur leur cou, jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Nous avons également vu le défi des caisses de lait qui consiste à escalader les caisses non sécurisées; le bien nommé défi du casse-crâne ; le défi du sel et de la glace où les participants versent du sel sur leur corps avant de placer de la glace sur le sel ; le défi Kiki inspiré de Drake; et le célèbre défi Tide Pod lié à au moins dix décès.