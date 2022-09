AMD lance les APU Mendocino pour les ordinateurs portables d’entrée de gamme : architecture Zen 2 et graphiques RDNA 2

Conclusion : les nouveaux APU Mendocino d’AMD seront utilisés dans les Chromebooks et les ordinateurs portables Windows d’entrée de gamme destinés aux utilisateurs quotidiens. Bien qu’ils ne battent aucun record de performances, ils devraient fournir une autonomie de batterie supérieure à la moyenne car ils ne consomment pratiquement pas d’énergie.

AMD a détaillé sa première gamme de processeurs mobiles de la série Ryzen 7000 sous le nom de code Mendocino. Contrairement à la prochaine gamme de ordinateurs de bureau Zen 4 de la société, AMD semble adopter une approche ascendante avec ses puces pour ordinateurs portables, car la gamme Ryzen 7020 est destinée aux machines d’entrée de gamme.

Les APU de la série 7020 annoncés aujourd’hui sont les premiers à utiliser le nouveau schéma de nommage des processeurs mobiles d’AMD. Le premier chiffre nous indique qu’il s’agit de puces de l’année modèle 2023, tandis que le troisième indique que Mendocino utilise l’architecture Zen 2. Le suffixe U indique normalement une plage de TDP réglable entre 15 et 28 W, mais AMD a confirmé que toutes les puces Ryzen 7020 ont un TDP maximum de 15 W.

Tous les processeurs Mendocino sont construits sur un nœud de processus TSMC 6 nm et prennent en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 double canal. Les APU ont intégré des graphiques AMD Radeon 610M, qui se composent de deux unités de calcul RDNA2 boostant jusqu’à 1,9 GHz.

En partant du haut de la gamme, le Ryzen 5 7520U a quatre cœurs et huit threads, une fréquence de base de 2,8 GHz et un boost monocœur de 4,3 GHz. Il comprend également 2 Mo de cache L2 (512 Ko par cœur) et 4 Mo de cache L3. Un niveau plus bas est le Ryzen 3 7320U, qui conserve le même Core et la même disposition de cache, mais passe à une fréquence de base de 2,4 GHz et à une augmentation maximale de 4,1 GHz.

Passant aux puces de marque Athlon, l’Athlon Gold 7220U est un SKU double cœur avec multithreading, une fréquence de base de 2,4 GHz et un boost de 3,7 GHz. Il dispose de 1 Mo de cache L2 mais conserve le cache L3 complet de 4 Mo. Enfin, il y a l’Athlon Silver 7120U, que, curieusement, AMD a décidé de ne pas inclure dans sa slide, même s’il est sur le site. Il supprime le prise en charge du multithreading, dispose d’un boost monocœur inférieur à 3,5 GHz et n’obtient que 2 Mo de cache L3.

Les ordinateurs portables équipés d’APU Mendocino devraient sortir au quatrième trimestre chez des équipementiers tels qu’Acer, HP et Lenovo. AMD affirme que ces ordinateurs portables auront des PDSF allant de 399 $ à 699 $.