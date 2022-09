La détection de collision de voiture sur iPhone 14 fonctionne-t-elle vraiment ? YouTuber met cette fonctionnalité à l’épreuve

La semaine dernière, des journalistes et des influenceurs ont partagé leurs premières expériences avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. La plupart de ces critiques mentionnaient la nouvelle fonctionnalité de détection de collision, mais personne n’a réellement mis cette fonctionnalité à l’épreuve pour des raisons évidentes.

Maintenant, un YouTuber a décidé de faire exactement cela dans un presque scénario de la vie réelle. Le test révèle ce qu’Apple décrit comme un « grave accident de voiture » et comment l’iPhone 14 Pro gère cette situation.

YouTubeur TechRax a posté une vidéo de 6:27 minutes. Dans une voiture sans personne à l’intérieur, il a essayé de simuler quelques accidents de voiture. Bien que de petites bosses ne suffisent pas à déclencher cette fonctionnalité, il a pu montrer que la détection de collision fonctionnait deux fois avec l’iPhone 14 Pro.

Il est important de nier que non seulement la voiture n’était conduite par personne, mais qu’elle se trouvait également dans un champ ouvert sans personne à proximité. N’essayez pas ça chez vous, s’il vous plaît.

La détection de collision est une fonctionnalité exclusive disponible avec la série iPhone 14, Apple Watch Series 8, SE 2 et Apple Watch Ultra. Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Avec un nouvel accéléromètre double cœur capable de détecter des mesures de force G allant jusqu’à 256 G et un nouveau gyroscope à plage dynamique élevée, la détection de collision sur iPhone peut désormais détecter un accident de voiture grave et appeler automatiquement les services d’urgence lorsqu’un utilisateur est inconscient ou incapable de atteindre leur iPhone. Ces capacités s’appuient sur des composants existants, comme le baromètre, qui peut désormais détecter les changements de pression dans la cabine, le GPS pour une entrée supplémentaire pour les changements de vitesse, et le microphone, qui peut reconnaître les bruits forts caractérisés par de graves accidents de voiture. Des algorithmes de mouvement avancés conçus par Apple, entraînés avec plus d’un million d’heures de conduite dans le monde réel et des données d’enregistrement d’accident, offrent une précision encore meilleure.