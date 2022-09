Avec le discours de Poutine, les recherches Google sur la façon de quitter la Russie ont augmenté

Le pic le plus élevé avec ce type de recherche a été enregistré dans la semaine entre le 27 février et le 5 mars, lorsque les troupes de Moscou ont commencé à envahir l’Ukraine.

« Как уехать из России ». En russe, « Comment quitter la Russie ». Au cours des dernières heures, la version russe de Google a connu un pic de recherches avec ces mots-clés. Toutes les données sont visibles en texte clair sur Google Trends : on peut voir comment le premier pic s’est produit dans les heures qui ont précédé le discours de Vladmir Poutine à la nation. Cela a également été confirmé par le média russe Можем объяснить qui, sur sa chaîne Telegram, a publié des captures d’écran des augmentations de ce type de recherche.

Le public est effrayé par les annonces de mobilisation militaire. Pour l’instant ce n’est pas une mobilisation totale : l’appel aux armes ne concerne que les réservistes, les citoyens russes qui ont fait leur service militaire et qui ont donc déjà une formation. Dans toute la Russie, environ 300 000 personnes répondent à ces caractéristiques. La région d’où est parti le moteur de recherche le plus demandé est Saint-Pétersbourg, suivie de Samara, Tomsk et Moscou.

TENDANCES GOOGLE | J’ai cherché comment quitter la Russie la semaine dernière

Le record de février au temps de l’invasion

En regardant tous les résultats précédents de Google Trends, vous pouvez voir à quel point l’augmentation de nos jours n’est même pas comparable au pic de demandes qui a eu lieu au début de l’invasion de l’Ukraine. Ce panneau de moteur de recherche ne publie pas directement de données sur la quantité de trafic, mais indique simplement la popularité d’une requête (une chaîne de recherche) par rapport à sa moyenne.

En recherchant la tendance de la popularité de « Как уехать из России » au cours des 12 derniers mois, nous voyons comment les résultats les plus élevés ont été obtenus au cours de la semaine du 27 février au 5 mars, lorsque les premiers chars de Moscou ont commencé à déplacer leurs chenilles. .

TENDANCES GOOGLE | Recherche sur la façon de quitter la Russie au cours des 12 derniers mois

La recherche a connu d’autres pics, bien que non comparables au pic de ces jours. En calculant ce laps de temps, on constate que la région qui a le plus tenté de quitter la Russie est Leningrad, suivie de Pétersbourg et de Tver’.