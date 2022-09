Toutes les fonctionnalités de jeu dans la mise à jour Windows 11 2022

La nouvelle mise à jour 2022 pour Windows 11 est maintenant disponible, avec une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités conçues pour les joueurs sur PC. Pour le moment, les points les plus intéressants sont une nouvelle barre de manette sur Xbox, ainsi qu’une optimisation dans les jeux en mode fenêtré, ainsi que de nouvelles options dans le calibrage du HDR.

Améliorations pour les jeux sur PC

La barre de contrôle est une fonctionnalité qui rend la manette Xbox conviviale, donnant un accès plus facile aux jeux récemment joués, ainsi qu’aux différents lanceurs. Ce menu est accessible simplement en appuyant sur le bouton Xbox d’une manette connectée au PC.

Cette mise à jour s’accompagne également de quelques améliorations graphiques, et les jeux fonctionnant désormais en mode fenêtré, avec DirectX10 ou DirectX11, profiteront d’une fonctionnalité uniquement disponible en mode plein écran, améliorant la latence, le HDR automatique et le taux de rafraîchissement variable. Une application appelée HDR Calibration est également incluse, conçue pour « améliorer la précision et la cohérence des couleurs ».

Ce sont les fonctionnalités les plus importantes, mais cette mise à jour s’accompagne d’autres petites fonctionnalités plus petites mais que les joueurs remarqueront également à long terme. De cette façon, il s’ajoute à un patch plus léger qui arriverait en juin dernier, et qui corrigeait une grave erreur qui ne permettait même pas de démarrer les jeux si une certaine technologie sonore était utilisée.