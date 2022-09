Halide ajoute la prise en charge de l’iPhone 14 Pro pour les images 48MP, de nouvelles fonctionnalités de capture de profondeur, etc.

Avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max désormais largement disponibles, les gens de Halide sont sortis avec une nouvelle mise à jour pour profiter des nouvelles technologies d’appareil photo. Halide pour iOS a été mis à jour avec la prise en charge ProRaw 48MP, la possibilité de passer rapidement de la capture 48MP à la capture 12MP, la mise au point manuelle pour la capture en profondeur, etc.

Les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max disposent d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP. Alors qu’Apple classe ces photos à 12MP par défaut, il vous donne également la possibilité de capturer en résolution complète de 48MP à l’aide de ProRaw. Halide pour iOS est désormais disponible pour faire de même, avec quelques optimisations supplémentaires pour la gestion de la taille des fichiers.

Halide 2.9 facilite également le basculement entre la capture 12MP et 48MP. Alors qu’Apple vous oblige à sauter dans l’application Paramètres pour ce faire, Halide a ajouté une simple option de basculement à la place, de sorte que vous pouvez basculer entre 12MP et 48MP en appuyant simplement longuement sur le sélecteur de format.

La mise au point manuelle est désormais également prise en charge dans Depth Capture :

C’est vrai : nous apportons la mise au point manuelle à la capture de profondeur. La mise au point manuelle est désormais activée sur les nouvelles caméras frontales de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro, pour une mise au point manuelle exacte. Nous avons étendu le mode Profondeur pour permettre désormais la mise au point manuelle en plus de la profondeur sur tous les iPhones qui le prennent en charge ! Waouh. C’est un effet fou, et nous espérons que vous vous amuserez avec.