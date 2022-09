Confirmé : Iron Man aura son propre jeu vidéo par les créateurs de Dead Space Remake

Electronic Arts s’associe à Marvel pour développer un jeu vidéo de super-héros mettant en vedette Iron Man lui-même, l’équipe en charge du développement de Motive Studio, connu pour son travail actuel sur Dead Space Remake, entre autres projets. Peu de données ont émergé pour le moment, si ce n’est qu’il s’agira d’une aventure d’action à la troisième personne et pour un seul joueur.

Premiers détails d’Electronic Arts Iron Man

Nous savons que le jeu, toujours sans nom précis, racontera « une aventure sans précédent qui plonge dans la riche histoire d’Iron Man, défiant la complexité, le charisme et la créativité de Tony Stark » tandis que le joueur perçoit « ce que c’est vraiment que de incarnez Iron Man. Man ». Nous savons une chose : nous volerons beaucoup.

L’équipe sera dirigée par Olivier Proulx, un vétéran de l’industrie qui a travaillé sur d’autres produits de la franchise, comme les Gardiens de la Galaxie de Marvel. « C’est un honneur et un privilège d’avoir l’opportunité de créer un jeu vidéo basé sur l’un des super-héros les plus emblématiques du divertissement d’aujourd’hui », déclare Proulx dans un communiqué. « Nous avons une excellente opportunité de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons appeler la nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est excitant pour l’équipe. »

Le développement est actuellement en phase de pré-production, c’est-à-dire qu’il reste encore des années avant de pouvoir le voir dans nos maisons. Electronic Arts note que le jeu vidéo Iron Man est « une nouvelle collaboration passionnante » entre Marvel et eux-mêmes en tant qu’éditeur ; En fait, ils soulignent que ce projet « est le premier de plusieurs nouveaux jeux » basés sur les licences de la maison des idées. Ce qui ouvre une fenêtre d’opportunité aux Américains pour amener des visages plus familiers dans le monde des jeux vidéo.

Source : Electronic Arts