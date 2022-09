RTX Series 40 est une réalité : détails, prix et dates de la nouvelle génération de NVIDIA

C’est officiel : NVIDIA présente la Série 40 de sa gamme de cartes graphiques RTX, basée sur la nouvelle architecture Ada Lovelace. Le constructeur souligne que ces nouveaux modèles « offrent un saut générationnel incroyable en termes de performances et d’efficacité » tout en représentant « une nouvelle ère du ray tracing en temps réel et du rendu neuronal ». Nous connaissons tous les détails de la prochaine étape de la marque.

Tous les détails du RTX Series 40

La série GeForce RTX Series 40 intègre des innovations technologiques qui leur permettront de faire un bond par rapport à ce qui a été vu en 2020. Ci-dessous, nous vous en laissons un résumé fourni par la société.

Multiprocesseurs de streaming : « Jusqu’à 83 téraflops de puissance pour les shaders, soit plus du double de la génération précédente. »

Cœurs RT de troisième génération : « Jusqu’à 191 téraflops de traçage de rayons efficace. 2,8 fois plus que la génération précédente.

Cœurs Tensor de 4e génération : « Jusqu’à 1,32 téraflops Tensor. 5 fois plus rapide que la génération précédente en utilisant l’accélération FP8.

Shader Execution Reordering (SER): « Améliore l’efficacité de l’exécution en réaffectant les charges de travail d’ombrage à la volée pour mieux utiliser les ressources GPU. Tout comme les exécutions dans le désordre sur les processeurs étaient une innovation, SER améliore les performances de traçage de rayons jusqu’à 3x et la fréquence d’images jusqu’à 25 % de mieux.

Ada Optical Flow Accelerator : « Jusqu’à 2 fois plus de performances, aide DLSS 3 à prédire les mouvements dans les scènes, permettant au réseau de neurones d’améliorer la fréquence d’images tout en maintenant le niveau de qualité de l’image.

« Améliorations architecturales étroitement liées au processus de fabrication personnalisé TSMC 4N, résultant en une efficacité énergétique deux fois supérieure. »

NVIDIA Dual Encoders (NVENC) : « Réduit de moitié les temps d’exportation et maintenant avec le support AV1 également. L’encodeur NVENC AV1 va être intégré dans OBS, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Discord et d’autres programmes. »

Le RTX 4080 sera mis en vente en novembre dans deux configurations de 12 Go et 16 Go GDDR6X à partir de 899 $ et 1 199 $, respectivement. Le RTX 4090, en revanche, le fera dans une seule configuration GDDR6X de 24 Go le 12 octobre à partir de 1 599 $. Leurs prix finaux en Europe n’ont pas été divulgués.

DLSS 3 a également été confirmé, ce qui est suggéré comme exclusif à la série 40 et améliorera encore les performances des jeux pris en charge. Nous savons que des moteurs comme Unreal Engine et Unity adopteront cette technologie, deux des plus utilisées dans l’industrie. 35 titres ont déjà confirmé leur support, dont Fortnite Marvel’s Spider-Man Remastered, A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2, entre autres.

Source : NVIDIA (communiqué de presse)