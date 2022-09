La mise à jour iOS 16.1 Beta 2 est désormais disponible pour les développeurs

Apple suit sa mise à jour logicielle disciplinée et a publié la deuxième version bêta d’iOS 16.1 pour les développeurs. Le nouveau test bêta de la mise à jour iOS a commencé peu de temps après la sortie d’iOS 16 au public la semaine dernière. Ici, vous pouvez tout vérifier sur le nouvel iOS 16.1 beta 2.

iOS 16 est une mise à jour majeure et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations aux iPhones. Mais il contient un tas de bugs signalés par de nombreux utilisateurs. Cependant, tous les utilisateurs ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Par ailleurs, certaines fonctionnalités démontrées par Apple ne sont pas disponibles dans iOS 16. Il est donc logique que les tests bêta d’iOS 16.1 aient commencé tôt.

Parallèlement à iOS 16.1 Dev Beta 2, Apple a également publié iPadOS 16.1 Beta 3, tvOS 16.1 Beta 2, macOS Ventura 13 Beta 8 et watchOS 9.1 Beta 2. La nouvelle mise à jour iOS est livrée avec un numéro de build. 20B5050f. La mise à jour est disponible à environ 500 Mo selon les modèles d’iPhone.

Comme mentionné précédemment, iOS 16.1 beta 1 a été publié à la fin de la semaine dernière avec de nouveaux changements et améliorations. Et la deuxième version bêta est également accompagnée de quelques modifications et corrections de bugs. Mais la page de mise à jour bêta affiche le contenu habituel, à savoir que la mise à jour inclut des corrections de bugs et des améliorations.

L’une des nouvelles fonctionnalités est l’icône de pourcentage de batterie repensée qui change dynamiquement en fonction du niveau de batterie disponible. La mise à jour ramène également l’indicateur de charge de l’écran de verrouillage iOS 15. Je mettrai à jour la liste des nouveautés après avoir testé la nouvelle version bêta.

L’iOS 16.1 Beta 2 est actuellement disponible pour les développeurs. Et bientôt, la mise à jour sera disponible pour les bêta-testeurs publics. Si vous êtes sur iOS 16.1 Beta 1, vous recevrez la mise à jour OTA. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois que vous voyez la mise à jour, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Si vous êtes sur la version publique d’iOS 16, vous devez installer le profil bêta sur votre iPhone pour obtenir la mise à jour bêta. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre iPhone et chargez-le à au moins 50 % avant la mise à jour.

