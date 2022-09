7 marques qui sont la « Apple » de leur créneau

Hermann Miller

Vaut-il la peine de dépenser plus de mille euros sur une chaise pour travailler ? Vous ne le pensez peut-être pas, mais de nombreux cabinets de conseil parmi les plus importants au monde ont leurs bureaux remplis de chaises de cette marque. L’idée ici est claire : une personne qui travaille confortablement peut être plus performante et sera moins souvent malade en raison d’un problème de traumatisme.

D’un autre côté, Hermann Miller ne néglige pas du tout le design. Son catalogue est un spectacle de formes et de couleurs qui entre par les yeux. Exactement la même chose que lorsque vous allez sur le site Web d’Apple et que vous commencez à buguer les couleurs du nouvel iPhone.

Dyson

James Dyson est un peu le Steve Jobs des aspirateurs. Un entrepreneur qui s’est donné beaucoup de mal pour développer son idée d’un aspirateur cyclone portable. Personne ne voulait le faire pour lui, et ils ont dit qu’il était fou d’essayer. Le parallèle avec Jobs et HP est tout seul.

Actuellement, Dyson est la meilleure marque d’aspirateurs au monde, mais de loin. Leurs prix peuvent sembler absurdes, mais des produits comme le Dyson V15 Detect Absolute fonctionnent à merveille. La qualité de fabrication est si élevée, et les détails si précis qu’il est facile d’oublier que vous avez dépensé plus de 600 euros pour un aspirateur. Avec le sèche-cheveux, Dyson a également fini par montrer sa qualité, rendant le Supersonic presque aussi convoité que l’iPhone.

Nintendo

Nintendo a également ses points communs avec la société dirigée par Tim Cook. Leurs écosystèmes sont conçus pour être totalement fermés. Les consoles et les jeux qu’elles distribuent sont également pensés en détail. Ils introduisent même des technologies assez expérimentales pour améliorer l’expérience de jeu. Nintendo et Apple ne sont pas aussi éloignés conceptuellement qu’il n’y paraît à première vue.

En termes de prix, Nintendo peut vous proposer une console moins puissante que la concurrence, même à un prix similaire. Mais… quelle différence cela fait-il ? Le client Nintendo recherche une expérience qu’aucune autre marque ne peut offrir. Celui qui se fait avec la Switch pour jouer à Mario, Zelda ou Pokémon, fait fondamentalement un raisonnement similaire à celui d’acheter un MacBook Pro uniquement pour pouvoir travailler avec macOS.

du son

Une marque élégante, avec des produits très sélectionnés et avec une grande qualité de fabrication derrière elle. Sonos est une marque qui a suffisamment bu d’Apple pour arriver là où elle en est actuellement.

Comme pour ceux de Cupertino, Sonos n’a pas le système le plus ouvert au monde. Cependant, les clients continuent de choisir cette marque pour son intégration, sa qualité et son avancée dans le domaine du son multi-pièces.

Lego

Il existe de nombreux types d’ensembles de construction, mais aucun de la qualité de LEGO. L’entreprise de jouets danoise a très bien travaillé au fil des années pour proposer un produit durable, résistant et pouvant parfaitement passer de génération en génération.

Les LEGO sont faits pour durer, ils sont rétrocompatibles et ils ont ce prestige que les marques blanches n’ont pas. Tout le monde sait comment différencier un vrai LEGO d’une imitation.

Analogue

Analogue se consacre à la commercialisation de machines à voyager dans le temps, c’est-à-dire de consoles rétro qui peuvent vous renvoyer à ces moments inoubliables de l’enfance.

Les produits analogiques n’ont pas des prix bon marché, mais tous surprennent par leur philosophie et leur design de marque. Analogue commercialise des consoles avec un haut degré d’esthétique, un matériel de qualité et des matériaux durables.

Il existe de nombreuses marques concurrentes sur le marché des consoles rétro avec du matériel moderne, mais ici Analogue se distingue de la concurrence par un point fondamental : seules les cartouches d’origine peuvent être utilisées dans Analogues. Pas de sauvegardes ou de ROM téléchargées depuis Internet. Si Apple fabriquait des consoles rétro, ils le feraient certainement.