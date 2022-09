Blizzard invite Diablo "experts" pour le premier test bêta fermé de Diablo IV

Dans le contexte : En ce qui concerne les suites de jeux vidéo les plus attendues avec impatience, Diablo IV (D4) est sans doute en tête de liste. Diablo III a été lancé en 2012 et en 2017, les fans étaient prêts pour plus. Cependant, Blizzard est resté silencieux sur ce front et a continué à créer du contenu de fin de partie. Diablo 3 est entré dans sa 27e saison en août, juste au moment où D4 entamait sa phase de test finale.

Dans la dernière mise à jour des développeurs, le directeur du jeu Joe Shely et le directeur général de la franchise Rod Fergusson ont eu des nouvelles assez excitantes (ci-dessous). Diablo IV entre dans sa phase de test, la première bêta fermée ayant lieu en octobre. Plus important encore, les fans ont la possibilité de marquer une invitation au test et d’être l’un des premiers à essayer le jeu.

Blizzard recherche des joueurs expérimentés dans le contenu de fin de partie de Diablo II : Resurrected, Diablo III et Diablo Immortal. Les développeurs examineront diverses mesures de gameplay de ces jeux et enverront des invitations à un nombre important mais limité de joueurs désireux de signer un accord de non-divulgation.

Si vous êtes un joueur saisonnier régulier, vous êtes déjà en lice. Pour vous assurer de ne pas manquer votre invitation, Blizzard vous conseille d’accéder aux paramètres de votre compte Battle.net et de cocher la case pour recevoir des actualités et des offres spéciales. Cette case à cocher se trouve sous l’onglet « Confidentialité et communication ».

Si vous n’êtes pas un joueur régulier, vous avez toujours une chance d’être invité. Configurez simplement les mêmes paramètres de communication mentionnés ci-dessus et commencez à jouer au contenu de fin de partie pour l’un des trois jeux. Ne jouez pas la campagne, car cela n’augmentera pas les statistiques que Blizzard utilise pour décider qui sera invité.

Les invités auront une sélection de modes de jeu disponibles, y compris Helltide, Nightmare Dungeons, Whispers of the Dead et Fields of Hatred. Les personnes intéressées peuvent trouver les détails de chacun sur le blog de Blizzard.

Les joueurs atteignant le niveau 50 pendant la bêta auront également accès aux Paragon Boards. Ce sont des boosts de statistiques à l’échelle du compte que les joueurs peuvent dépenser comme ils le souhaitent sur n’importe quel personnage au niveau limité. Le système Paragon est massivement différent de celui de Diablo III, cette fois-ci. Si cela vous intéresse, Blizzard en a fait un bref aperçu en décembre dernier.

Les joueurs ont jusqu’au 11 octobre pour mettre à jour leurs paramètres de communication et profiter d’un temps de jeu de fin de partie. Blizzard enverra ensuite des invitations avec des instructions supplémentaires. Les tests devraient débuter le 18 octobre pour une durée non divulguée.

Si vous n’avez pas eu la chance d’être invité, ne soyez pas déçu. Blizzard a une bêta ouverte prévue pour début 2023. Encore une fois, ce ne sera que du contenu de fin de partie puisque les développeurs ne veulent pas gâcher l’histoire de Diablo IV avant sa sortie.