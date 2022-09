Actu : les modèles d’iPhone 14 Pro représenteront jusqu’à 65 % des expéditions en 2S22

L’analyste Ming-Chi Actu est de retour avec un autre rapport concernant les nouveaux modèles d’iPhone 14 Pro. Selon Actu, Apple augmente les attentes d’expédition de la version Pro au second semestre de cette année, car la société s’est d’abord concentrée sur ces modèles.

Dans un article de blog, Actu écrit qu ‘«après le changement de chaîne de production, les modèles d’iPhone 14 Pro représenteront 60 à 65% du total des expéditions d’iPhone 14 au 2S22» (contre 55 à 60% estimés précédemment).

Comme il l’a signalé la semaine dernière, après une faible demande de modèles réguliers pendant le week-end de précommande, Apple a modifié ses attentes pour produire davantage de modèles d’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, comme le corrobore l’analyste dans ce rapport :

L’iPhone 14 Pro Max représente 30 à 35 % du total des expéditions d’iPhone 14 en 2H22 et est le modèle d’iPhone 14 le plus populaire.

Ming-Chi Actu pense que la gamme de produits iPhone « s’améliore », Apple pourrait donc offrir « des perspectives positives pour le 4T22 lors du prochain appel aux résultats fin octobre ».

Alors que certains pensent que ces lentes ventes régulières d’iPhone 14 pourraient être un problème pour Apple, le fait est que la société se concentre sur les modèles les plus chers – qui sont les versions que les clients inconditionnels sont prêts à acheter – et plus tard, Apple devrait réduire l’iPhone 14 Pro. production pour se concentrer sur les modèles réguliers, qui sont ceux qui resteront plus longtemps.

Toujours pour le 4T22, Actu met en avant les entreprises qui vont bénéficier de l’augmentation de la production des variantes de l’iPhone 14 Pro :

(1) Sony (fournisseur unique de 48MP CIS)

(2) Largan (fournisseur principal du téléobjectif et deuxième fournisseur de la caméra ultra-large VCM).

(3) LG Innotek (fournisseur unique du CCM arrière)

(4) Alps (unique fournisseur du téléobjectif VCM)

(5) Minebea (fournisseur principal de caméra ultra-large VCM)

(6) Samsung Display (presque le seul fournisseur des panneaux du modèle Pro)

(7) FII/Foxconn Technology (fournisseur principal de la charpente métallique en acier inoxydable)

(8) Hon Hai (seul EMS des modèles Pro)

Avez-vous déjà pu mettre la main sur les modèles d’iPhone 14 Pro ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

