Nostalgia Won: Return to Monkey Island est le jeu le plus téléchargé sur Steam et les critiques sont excellentes

Le retour de Guybrush sur Mêlée Island a fait rêver les fans de la saga pendant des mois. Et les débuts du titre n’ont pas déçu : le jeu fonctionne et ne vit pas uniquement des revenus de l’original.

Approchez-vous du prisonnier, donnez-lui une menthe, un répulsif contre les rongeurs, puis attendez un gâteau aux carottes. À ce stade, regardez dans le gâteau, vous trouverez un fichier. Prenez la lime et sciez les barreaux. Complexe, bien sûr. Mais c’est loin d’être la séquence d’action la plus bizarre que vous trouverez en jouant à The Secret of Monkey Island, le jeu vidéo sorti en 1990 par Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman. Depuis hier, tous les fans de la saga peuvent jouer à Return to Monkey Island, le nouveau titre qui, 32 ans plus tard, voit toujours la main de Ron Gilbert parmi ses créateurs.

Return to Monkey Island est toujours une aventure point and click, ce n’est pas aussi difficile que son ancêtre mais ça marche toujours très bien. 24 heures après ses débuts, il est toujours le titre le plus téléchargé sur la plateforme de jeux vidéo Steam, avec une note de 10/10 dans les avis des utilisateurs, sans compter la file de commentaires positifs dans les magazines spécialisés. L’esprit du jeu est resté, bien que plusieurs éléments soient complètement différents de l’original.

Ce qui change dans Retour sur l’île aux singes

Les graphismes ne sont pas en pixel art comme l’original, le titre produit par Terrible Toybox et Devolver Digital utilise des graphismes de style dessin animé qui aident également à identifier les éléments présents dans les énigmes à résoudre. Les énigmes sont plus simples et surtout vous pouvez accéder à un livre d’astuces qui rend pratiquement impossible de rester coincé. En mode difficile, plusieurs nœuds mettront encore quelques minutes de réflexion à se dénouer. A également introduit la possibilité de voir tous les objets avec lesquels vous pouvez interagir dans l’écran de jeu après écran.

Bref. Le nouveau Monkey Island s’adapte à l’époque à laquelle il sort mais ne perd en rien les notes de l’original. C’est justement sur le son que les développeurs ont maintenu une parfaite continuité avec le passé. Michael Land, Peter McConnel et Clint Bajakan reprennent leurs rôles avec les voix de Guybrush, Elaine et Murray. Alors que la bande originale était encore confiée aux vétérans Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian. Et même l’histoire, sans vous donner trop de spoilers, est un juste mélange de nouvelles lueurs et de nostalgie des anciens titres.