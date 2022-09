WiZ Spacesense : les lampes LED éliminent le besoin de détecteurs de mouvement

Le fabricant Signify propose non seulement le système d’éclairage intelligent Philips Hue, mais également WiZ. Cet écosystème est comparable à Hue, mais utilise le Wi-Fi au lieu de la norme radio ZigBee. Cela permet un fonctionnement sans stations de base spéciales telles que le pont Hue. Et comme le montre la nouvelle technologie Spacesense, le Wi-Fi a un autre avantage : à l’avenir, vous pourrez utiliser les signaux existants pour détecter les mouvements dans les pièces. Signify rend ainsi superflus les capteurs de mouvement coûteux. Mieux encore : il n’est pas nécessaire d’avoir une ligne de visée directe comme avec les capteurs conventionnels.

Comment fonctionne WiZ Spacesense

L’idée semble simple, mais elle est complexe : généralement, vous brouillez légèrement et automatiquement les signaux Wi-Fi lorsque vous les parcourez. Après tout, ce sont des ondes radio que vous influencez à travers votre corps et aussi à travers le mouvement de l’air dans la pièce. Ce sont précisément ces écarts minimes dans la force du signal que les lumières WiZ pourront reconnaître et réagir à l’avenir.

Wi-Fi au lieu de détecteurs de mouvement avec infrarouge : Spacesense de WiZ le rend possible. (Photo : Signifier)

Cependant, l’exigence de base est de deux lampes WiZ qui se trouvent dans la même pièce. C’est la seule façon pour Spacesense de percevoir les interférences Wi-Fi entre les lumières connectées. Une ligne de visée directe entre les LED n’est pas nécessaire, car aucune technologie infrarouge passive (PIR) typique des capteurs de mouvement n’est utilisée ici.

Le point central : l’application WiZ

Un élément important pour pouvoir utiliser Spacesense est l’application WiZ, qui fait partie du système de maison intelligente. En cela, vous configurez la détection de mouvement et ajustez sa sensibilité. Car lorsque le chat entre dans le salon, le meilleur des cas est que les lampes ne s’allument pas. Vous définissez également quand les lumières s’éteignent à nouveau si Spacesense ne détecte aucun mouvement.

Presque toutes les lampes WiZ apparues après septembre 2021 conviennent. (Photo : Signifier)

Bien sûr, la question se pose de savoir pourquoi vous devriez toujours utiliser le capteur de mouvement, qui est également disponible chez WiZ. Dans de nombreuses situations, cela ne devrait plus être absolument nécessaire.

Compatible avec de nombreuses lampes

Vous n’avez pas besoin de nouvelles lumières pour Spacesense si vous avez déjà des lumières WiZ actuelles. Selon le fabricant, presque toutes les solutions d’éclairage WiZ apparues depuis septembre 2021 conviennent. En revanche, si vous avez des lampes WiZ plus anciennes, elles ne sont peut-être pas encore compatibles.

Il est intéressant de noter que les LED d’autres fabricants conviennent également, à condition qu’elles soient adaptées et marquées en conséquence dans le cadre de « Connected by WiZ ». Ici, Signify mentionne spécifiquement les LED intelligentes Philips (modèles A80 et P45). D’autres lampes d’autres fabricants pourraient suivre à l’avenir.

Idée avec beaucoup de potentiel

Utiliser les interférences dans le réseau WLAN pour une fonction – une excellente idée ! Mais WiZ Spacesense doit d’abord prouver que cette détection de mouvement fonctionne aussi bien que les capteurs de mouvement classiques, pour lesquels vous paieriez autrement volontiers 30 euros. Et une chose est également claire : vous avez toujours besoin (au moins) de deux lumières WiZ pour que Spacesense fonctionne. Dans de petites pièces ou dans des endroits où un capteur est censé contrôler une prise intelligente, le concept atteint probablement des limites insurmontables.

Néanmoins : Le fait que Signify Spacesense livre plus ou moins gratuitement sous la forme d’une mise à jour de l’application est sans aucun doute louable.

La nouvelle application ajoute également d’autres améliorations, notamment des raccourcis pour une sélection rapide des scènes d’éclairage. (Photo : Signifier)

Je suis enthousiasmé par le futur proche : WiZ et Philips Hue prennent en charge la prochaine norme de maison intelligente Matter. Peut-être que cela pourrait être utilisé pour rapprocher Spacesense avec des lampes auparavant incompatibles ? En dehors de cela, j’ai la question suivante : Spacesense ou une fonction comparable ne pourrait-elle pas également être implémentée pour ZigBee et d’autres normes radio ? Pour les utilisateurs, ce serait sans aucun doute une plus-value pratique…

Spacesense sortira fin septembre 2022 sous la forme d’une mise à jour de l’application et, si nécessaire, de mises à jour des lampes WiZ prises en charge, que vous pouvez également trouver sur Netcost-security.fr. Dans ce contexte, l’application WiZ a reçu toutes sortes d’améliorations, y compris des raccourcis, une gestion des scènes lumineuses révisée et un affichage plus clair de la consommation d’énergie.