Meta devra faire face à la « responsabilité » après que Molly Russell, 14 ans, se soit suicidée

Des dirigeants d’Instagram et de Pinterest ont reçu l’ordre de comparaître devant une enquête sur la mort d’une jeune fille de 14 ans, Molly Russell. Russell s’est suicidée après avoir utilisé les applications pour afficher de nombreux documents sur l’automutilation, la dépression et le suicide.

C’est le dernier développement des préoccupations croissantes concernant l’impact des plateformes de médias sociaux sur la santé mentale des adolescents, des filles en particulier…

Arrière plan

Les inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents se sont cristallisées l’année dernière, lorsqu’un rapport interne réalisé par Instagram a conclu qu’il était nocif pour pas moins de 20% des adolescentes utilisant l’application. Plus inquiétant encore, il a été démontré qu’il augmentait le risque de suicide.

Cela peut augmenter les inquiétudes concernant l’attrait physique, l’image sociale et l’argent, et même augmenter le risque de suicide, selon les propres recherches de Facebook […] Au cours des trois dernières années, Facebook a mené des études sur la façon dont son application de partage de photos affecte ses millions de jeunes utilisateurs. À plusieurs reprises, les chercheurs de l’entreprise ont découvert qu’Instagram était nocif pour un pourcentage important d’entre eux, notamment les adolescentes. « Nous aggravons les problèmes d’image corporelle pour une adolescente sur trois », a déclaré une slide de 2019, résumant les recherches sur les adolescentes qui rencontrent ces problèmes. « Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression », a déclaré une autre slide. « Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. » Parmi les adolescents qui ont signalé des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des utilisateurs américains ont retracé le désir de se suicider sur Instagram, a montré une présentation.

Le propriétaire d’Instagram, Meta, a déclaré que le rapport ne mettait en évidence que les pires scénarios, mais la société a ensuite « suspendu » son projet Instagram for Kids et s’est engagée à rendre l’application plus saine pour les adolescents.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait partie de ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant aux dommages potentiels que la technologie peut causer à la santé mentale.

Enquête Molly Russell

Près de cinq ans après qu’elle s’est suicidée, l’enquête sur la mort de l’adolescente Molly Russell doit commencer. Molly, 14 ans, s’est suicidée en 2017 après avoir visionné des documents sur l’automutilation, le suicide et la dépression, sur des sites de médias sociaux tels qu’Instagram et Pinterest […] Au cours des six derniers mois de sa vie, Molly a utilisé son compte Instagram jusqu’à 120 fois par jour, aimant plus de 11 000 éléments de contenu. On pense qu’elle a utilisé le site de partage d’images Pinterest plus de 15 000 fois au cours de la même période. Le coroner, Andrew Walker, a déjà été averti qu’une partie du contenu est « assez épouvantable » et difficile même pour les adultes à regarder pendant de longues périodes. […] Meta, propriétaire d’Instagram, et Pinterest participent officiellement à l’enquête, qui doit durer deux semaines. Il entendra les témoignages des dirigeants des deux sociétés, après que le coroner leur a ordonné de comparaître en personne. Meta est susceptible d’être interrogé sur un certain nombre de documents internes révélés par l’ancienne employée et lanceuse d’alerte Frances Haugen. Il s’agit notamment des recherches menées par l’entreprise sur l’impact de la plateforme sur la santé mentale des jeunes.

Alors que l’enquête se déroule au Royaume-Uni, beaucoup pensent que l’affaire recevra une attention particulière aux États-Unis et ailleurs. Matthew Bergman, un avocat du Social Media Victims Law Centre, affirme que l’interrogatoire des cadres de Meta est un développement important.

Indépendamment du résultat, le fait que les cadres supérieurs de Meta aient été forcés de témoigner dans une procédure comme celle-ci est une étape importante vers la responsabilité.

Ce n’est pas seulement Meta qui est à l’honneur sur ce problème. Une enquête l’année dernière a révélé comment l’algorithme de TikTok peut envoyer les gens de plus en plus profondément dans des endroits sombres.

L’aide est disponible

Si vous envisagez de vous automutiler ou si vous souhaitez simplement parler à quelqu’un, il existe des personnes prêtes à vous aider. Vous n’avez pas besoin d’envisager le suicide pour appeler.

La 988 Suicide and Crisis Lifeline est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous pouvez soit téléphone ou texto de n’importe où aux États-Unis. Vous pouvez également trouver des ressources en santé mentale sur le site Web de l’organisation.

Au Royaume-Uni, les Samaritains sont également disponibles 24h/24 et 7j/7. Appel 116-123ou envoyez SHOUT par SMs au 85258.

Dans d’autres pays, Google « Suicide helpline » pour trouver de l’aide locale.

Photo : Max Bender/Unsplash

