Un trésor archéologique vieux de 3 300 ans découvert dans une carrière, des experts : « Comme un décor d’Indiana Jones »

Une carrière remplie d’artefacts précieux datant du règne du puissant pharaon Ramsès II a été accidentellement découverte en Israël. Des archéologues enthousiastes.

Crédit : Autorité des antiquités d’Israël / Facebook

Lors d’opérations de fouilles menées dans le parc national de Palmachim Beach, en Israël, une découverte archéologique extraordinaire a été faite : en effet, une carrière a été trouvée contenant de précieux artefacts conservés pendant plus de 3 300 ans. C’est un véritable coffre au trésor datant du règne du pharaon le plus puissant de l’Égypte ancienne, Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès II et Ramsès le Grand. Sa vaste domination, poursuivie entre 1279 av. J.-C. et 1212 av. J.-C., s’étendait en fait jusqu’à la côte la plus orientale de la mer Méditerranée, englobant l’actuel Israël, la bande de Gaza, le Liban et certaines parties de la Syrie. La carrière pleine d’artefacts est restée intacte pendant tout ce temps grâce à sa position, au cœur d’un territoire longtemps disputé, où se trouve aujourd’hui une réserve naturelle suggestive surplombant la mer.

Le site archéologique a été découvert par accident lors de travaux d’excavation commandés par l’agence gouvernementale Israel Nature and Parks Authority. Alors que la pelle mécanique nettoyait la terre, elle a soudainement percé le « toit » de la carrière, emmenant les découvertes au Dr Dror Sitron, inspecteur de l’Autorité des antiquités d’Israël qui a exploré la région pour la première fois. L’archéologue est tombé sur une pièce carrée avec des dizaines d’artefacts en céramique et en bronze, qui ont été déposés ici lors d’une cérémonie funéraire tenue il y a des milliers d’années. Tout est resté parfaitement figé dans le temps, les objets étant disposés exactement de la manière et à l’endroit où ils étaient placés par les anciens Égyptiens. Les spécialistes n’ont pas hésité à comparer ce trésor caché « à un décor de film d’Indiana Jones ».

Parmi les diverses trouvailles, on a trouvé des vases en céramique, des bols de différentes tailles, des gobelets peints en rouge, des cruches, des pots, des lampes et d’autres récipients de divers types. Bien que les chercheurs aient eu peu de temps pour les étudier, ils ont déjà déterminé que certains des artefacts ont été amenés ici de Tyr, Sidon et d’autres ports anciens, situés entre les côtes du Liban et d’Israël. D’autres objets en céramique cupolamique provenaient de Chypre, comme l’expliquent les archéologues dans une note publiée sur la page Facebook de l’Autorité des antiquités d’Israël. Ramsès II, de plus, est connu pour avoir un commerce très apprécié, il n’est donc pas surprenant que dans un site datant de son règne, des objets provenant de nombreux endroits puissent être trouvés.

« C’est une découverte unique dans une vie ! Le sol d’une carrière remplie d’artefacts intacts depuis 3 300 ans, de la fin de l’âge du bronze à l’époque du puissant roi Ramsès II. Le fait que la grotte ait été scellée, et non pillée dans les périodes suivantes, nous permettra d’utiliser les méthodes scientifiques modernes disponibles, pour récupérer beaucoup d’informations sur les découvertes et les résidus présents sur les navires, par exemple, sur les restes organiques qui ne sont pas visibles à l’œil nu. La grotte peut fournir une image complète des coutumes funéraires de la fin de l’âge du bronze », a déclaré le Dr Eli Yannai, un archéologue de l’Autorité des antiquités d’Israël spécialisé dans l’âge du bronze.

Comme l’a déclaré le Dr Eli Eskosido, directeur de l’institution israélienne, la découverte a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique, de nombreux archéologues souhaitant participer à la mission de fouille et d’étude dans la région. Malheureusement, après la découverte de la carrière, malgré quelques hommes de garde, quelqu’un réussit à se faufiler, emportant une partie des objets précieux.