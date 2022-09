Comment mettre Alexa Echo Dot en mode couplage [with and without App]

Amazon dispose de plusieurs haut-parleurs intelligents alimentés par son assistant vocal Alexa. L’Echo Dot est l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents que vous pouvez utiliser à la maison. Vous pouvez poser diverses questions à l’orateur telles que la météo et les dernières nouvelles, écouter de la musique, passer des appels téléphoniques, définir des rappels et même créer des listes. Mais pour le faire fonctionner, il doit être connecté à un appareil. Voici le guide sur la façon de mettre Alexa Echo Dot en mode appairage.

L’Alexa Echo Dot peut être couplé avec divers appareils Bluetooth. Mais pour le connecter à d’autres appareils, le point d’écho Alexa doit être en mode configuration. Cela permettra à d’autres appareils de détecter le haut-parleur Alexa. Aujourd’hui, dans ce guide, nous allons vous montrer comment le mettre en mode configuration et également comment vous pouvez y connecter votre appareil. Les étapes pour mettre l’appareil en mode d’appairage sont simples et faciles. Lisez la suite pour en savoir plus.

Comment mettre Alexa Echo Dot en mode couplage

Le mode d’appairage ou le mode de configuration permet à d’autres appareils Bluetooth de découvrir l’Echo Dot pour la connexion. Ainsi, chaque fois que vous achetez un nouveau point Echo ou que vous souhaitez connecter un point Echo à un nouvel appareil, vous devrez le mettre en mode couplage ou configuration. Il est très facile d’activer le mode d’appairage sur Alexa Echo Dot. Vous pouvez connecter votre appareil avec ou sans l’application Alexa.

Conditions préalables

Application Amazon Alexa

Point d’écho Alexa

Appareil Android ou iOS

Entrez en mode de configuration sur Alexa Echo Dot

Le mode de couplage sur Alexa est utilisé pour coupler le haut-parleur intelligent à tout autre appareil auquel vous souhaitez le connecter. Vous pouvez suivre ces étapes pour coupler les appareils entre eux. Assurez-vous de brancher votre Alexa Echo Dot sur sa source d’alimentation et que le haut-parleur est allumé. L’Echo Dot affichera Orange Light.

Sur votre Android ou iOS appareil, téléchargez l’application Alexa. C’est gratuit à télécharger.

Activez l’option Bluetooth sur votre appareil mobile. Maintenant, lancez l’application Alexa et appuyez sur le Dispositifs option.

Appuyez sur Écho et Alexa pour sélectionner votre type d’enceinte Alexa.

Choisissez les appareils Bluetooth et enfin Associer un nouvel appareil. Vous devriez maintenant voir une liste des appareils trouvés par Alexa Echo Dot. Appuyez sur l’appareil avec lequel vous souhaitez l’associer. Votre appareil sera maintenant couplé avec Alexa Echo Dot. Pour connecter votre appareil à votre haut-parleur Alexa pour la lecture multimédia, tout ce que vous avez à dire est « Alexa, Bluetooth“. Cette commande recherchera l’appareil avec lequel elle a été couplée initialement et se connectera automatiquement lorsqu’elle sera à portée.

Comment mettre Alexa Echo Dot en mode configuration sans l’application Alexa

Pour une raison quelconque, si vous ne souhaitez pas utiliser ou ne pouvez pas utiliser l’application Alexa pour connecter l’enceinte Echo Dot à d’autres appareils, vous pouvez utiliser la méthode WiFi pour mettre l’enceinte en mode configuration et vous connecter à d’autres appareils. Vous pouvez suivre ces étapes.

Vous devez vous diriger vers le alexa.amazon.com site Web sur votre bureau. Connectez-vous avec le compte qui a été lié au haut-parleur Alexa particulier que vous souhaitez coupler. Clique sur le Réglages menu sur le côté gauche de la page Web Sélectionnez maintenant Appareils suivi de Configurer un nouvel appareil option. Choisissez l’appareil dans la liste auquel vous souhaitez vous connecter. Branchez votre Amazon Echo Dot sur sa source d’alimentation. Connectez maintenant l’Echo Dot au réseau Wi-Fi nommé Amazon-XXX. Cliquez sur le bouton Continuer de votre navigateur Web. Enfin, sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter et vous êtes prêt à partir.

Comment dissocier un appareil Bluetooth d’Alexa Echo Dot

Vous n’utilisez plus l’appareil Bluetooth que vous avez couplé précédemment avec l’Echo Dot ? Vous pouvez suivre ces étapes pour supprimer l’appareil de votre liste de jumelage.

Lancez l’application Alexa et connectez-vous avec le compte Amazon qui est connecté à l’Echo Dot. Appuyez sur l’option Appareils et choisissez Écho et Alexa. Vous devez sélectionner votre enceinte Echo Dot dans cette liste. Appuyez maintenant sur les appareils Bluetooth. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez supprimer en appuyant dessus et en choisissant Oublier l’appareil. De cette façon, vous avez dissocié un appareil Bluetooth de votre Alexa Echo Dot.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon de mettre votre Alexa Echo Dot en mode appairage et sur la façon d’appairer votre appareil mobile au haut-parleur intelligent. Avec des appareils connectés aux haut-parleurs Alexa, vous pouvez écouter de la musique, passer des appels et même définir immédiatement des alarmes et des rappels en utilisant simplement des commandes vocales. Vous avez des questions ? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

