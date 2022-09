Un dirigeant d’Apple confirme que les invites incessantes d’autorisation de collage du presse-papiers iOS 16 sont un bug

Apparemment à partir de la version finale d’iOS 16, de nombreux utilisateurs d’iPhone constatent un comportement ennuyeux où le système présente une invite d’autorisations de collage du presse-papiers (presque) chaque fois que l’utilisateur essaie de coller du texte à partir d’une autre application.

Dans une réponse envoyée à un lecteur de MacRumors qui avait partagé ses frustrations avec Apple SVP Craig Federighi par e-mail, le directeur d’Apple, Ron Huang, confirme que le comportement est bien un bug.

En particulier, le système d’exploitation n’est pas censé demander aux utilisateurs l’autorisation de coller lorsqu’ils choisissent explicitement l’action Coller dans le menu d’action couper/copier/coller. L’action explicite de l’utilisateur est censée impliquer une intention et ne pas nécessiter l’autorisation d’accorder l’autorisation du presse-papiers.

S’il fonctionnait correctement, le nombre d’invites d’autorisation vues par les utilisateurs serait considérablement réduit, car l’alerte de confirmation n’apparaîtrait que si l’application essaie de lire le contenu du presse-papiers sans interaction de l’utilisateur, ce qui pourrait être fait de manière malveillante.

Cependant, aucun calendrier n’a été partagé quant au moment où les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que le bug soit corrigé, ce qui fait que l’alerte s’affiche beaucoup plus souvent qu’elle ne devrait l’être. Huang a déclaré qu’Apple n’avait pas connu ce comportement en interne et « va aller au fond des choses », il ne semble donc pas que la cause du problème ait encore été entièrement identifiée.

Séparément, la demande de fonctionnalité de courrier électronique demandait que les autorisations d’accès au presse-papiers soient incluses dans le panneau Paramètres -> Confidentialité afin que les applications qui ont de véritables utilisations pour accéder au presse-papiers de manière autonome puissent être autorisées à le faire de manière permanente, sans nécessiter de dialogue d’autorisation pour être présenté à chaque fois. Huang a déclaré que cette suggestion était une « bonne amélioration », bien qu’il n’aille pas jusqu’à s’engager à ce qu’elle soit mise en œuvre.

