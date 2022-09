Bio : les nouveaux câbles de charge d’Anker sont fabriqués à partir d’amidon de maïs et de sucre de betterave

Lors de l’IFA 2022, Anker a présenté deux nouveaux câbles de charge et un chargeur. Jusqu’ici, si peu digne d’intérêt. La particularité des deux câbles – un câble USB-C vers Lightning et un câble USB-C vers USB-C – sont les matériaux dont ils sont faits.

Le plastique des câbles est composé à 40 % de matériaux biologiques tels que l’amidon de maïs et le sucre de betterave. Ils sont utilisés dans le gainage du câble et du connecteur. Nous voyons rarement l’utilisation de tels matériaux dans les accessoires électriques. Mais c’est un changement bienvenu.

Le bioplastique pur se caractérise par le fait qu’il est biodégradable. En revanche, cet avantage présente l’inconvénient de ne pas durer longtemps car il se dégrade avec le temps. C’est pourquoi ces matériaux sont principalement utilisés dans des choses qui ne doivent pas durer aussi longtemps, comme les emballages.

Le câble est disponible avec un connecteur USB-C ou Lightning. Photo : Ancre.

Anker s’appuie donc sur une part de 40 % de bioplastiques. Le fabricant produit en partie biologiquement, mais n’a pas à se passer de la longévité du plastique conventionnel. Selon Anker, les bio-câbles peuvent supporter 20 000 coudes. L’entreprise a testé cela en interne.

Mais le câble bio a aussi son prix. La variante USC-C coûte 17,99 euros pour une longueur de 90 cm (très courte !) ou 19,99 euros pour une longueur de 1,80 m. Comme toujours, les utilisateurs d’Apple mettent un peu plus sur la table, à savoir 19,99 euros pour un câble de 90 cm de long ou 24,99 euros pour 1,80 m. Bien entendu, ces derniers fonctionnent avec un iPhone 14 (Pro). Tous ces nouveaux câbles d’ancrage sont donc un peu plus chers que les câbles de charge normaux.

Un chargeur est également inclus

Le Nano 3 est compact mais pas le plus rapide. Photo: Ancre

Pour accompagner les câbles de charge, Anker a également introduit un chargeur avec jusqu’à 30 watts de puissance de charge. Celui-ci a également une particularité, car il s’agit d’un câble de charge dit GaN. GaN indique nitrure de gallium et est un matériau semi-conducteur qui permet une conception particulièrement compacte.

Le chargeur s’appelle Nano 3 et ne mesure que 28 x 28 x 35 millimètres. La version US est encore plus petite car le type de prise US peut être rétracté. Ce n’est pas possible avec nos prises.

Le chargeur est conçu pour se surveiller afin qu’il ne surchauffe pas dans le petit espace. Grâce à la connexion USB-C, il convient aussi bien aux iPhones qu’aux smartphones Android. A condition bien sûr d’avoir le bon câble de charge.

Photo de couverture : Ancre