Take-Two inonde Internet de grèves pour atteinte aux droits d’auteur suite à la fuite de GTA 6

Dans le contexte : s’il y a une chose qui valide la légitimité d’une fuite de jeu massive, c’est la société derrière ledit titre qui répond par des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur qui forcent la suppression du contenu. C’est ce que Take-Two a fait peu de temps après que les plus de 90 vidéos et captures d’écran de GTA 6 aient commencé à arriver sur le Web hier. Nous avons également entendu dire que le leaker responsable, qui dit être le même pirate de 18 ans qui a piraté Uber, cherche à « négocier un accord » avec Take-Two/Rockstar.

Internet a presque implosé hier lorsque quelqu’un avec le nom d’utilisateur teapotuberhacker, qui prétend être le même pirate derrière la violation massive d’Uber qui s’est produite la semaine dernière, a publié une multitude de contenus de GTA 6 sur les GTAForums, y compris les premières images de construction de test de développeur qui confirment le rumeurs d’une protagoniste féminine Latina.

Bien que le doublage, le dialogue et plusieurs autres éléments rendent la fuite très convaincante, on ne peut jamais être certain à 100% que ces choses sont authentiques et non le travail approfondi d’un canular. Cependant, il semble que le parent de Rockstar, Take-Two, n’ait pas tardé à envoyer des demandes de retrait de droits d’auteur – elles proviennent d’une adresse e-mail affiliée à Rockstar.

La publication originale de GTAForums a maintenant été verrouillée et le lien a été supprimé, tandis que les publications contenant du contenu GTA 6 sur YouTube, Twitter et d’autres sites conformes aux avertissements pour atteinte aux droits d’auteur ont disparu.

Le niveau recherché du gars qui a divulgué GTA 6. pic.twitter.com/whxhuHLOpc – Jeux Okami (@Okami13_) 18 septembre 2022

Teapotuberhacker a également laissé une adresse e-mail demandant à être contacté par le personnel de Rockstar afin qu’il puisse « négocier un accord », suggérant que la fuite pourrait faire partie d’une rançon similaire à celle subie par CD Projekt Red l’année dernière qui a vu le code source de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, et une version inédite de The Witcher 3 volée.

Take-Two Interactive n’est pas du genre à se retenir lorsqu’il s’agit de lancer une action en justice. En 2018, la société a obtenu une ordonnance du tribunal pour perquisitionner les domiciles de cinq personnes en Australie connectées au menu du mod « Infamous » pour GTA Online. Il a permis à la police d’entrer dans les bâtiments et de rechercher, copier ou supprimer des preuves pertinentes liées à InFamous, y compris des ordinateurs, des périphériques de stockage électroniques ou des documents.