Le parrainage de l’App Association prétend donner à Apple une influence indue sans adhésion

Apple est pris dans toutes sortes de controverses, des questions antitrust à la publicité, mais l’une des plus étranges concerne l’implication de l’entreprise avec l’App Association.

Un article de ce matin affirme que l’entreprise exerce une influence significative sur un organe destiné à représenter les développeurs, alors que leurs intérêts peuvent être en contradiction avec ceux du propriétaire de l’App Store…

L’App Association se décrit comme « la principale voix de l’industrie sur l’économie des applications ». Elle indique représenter plus de 5 000 développeurs, dont des fabricants d’objets connectés.

En tant que principale voix de l’industrie sur l’économie des applications pour nos membres ainsi que pour les décideurs, nous fournissons des ressources et des outils pour aider les fabricants d’applications à comprendre les règles, les réglementations et les meilleures pratiques qui sont essentielles pour garantir le succès et la confiance des consommateurs. Nos membres et experts témoignent fréquemment devant le Congrès sur des sujets allant de l’internet des objets à l’innovation en santé connectée. De plus, nous organisons régulièrement des séances d’information et des démonstrations de produits pour présenter les innovations et mettre en évidence les problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs à travers le pays.

Étant donné que les développeurs d’applications s’engagent parfois dans des batailles avec Apple sur des sujets tels que les commissions de l’App Store, il semblerait à première vue étrange que le fabricant d’iPhone ait une quelconque influence dessus – mais c’est ce qu’un article prétend aujourd’hui.

Quatre anciens employés de l’App Association auraient déclaré Bloomberg qu’Apple façonne les objectifs et les politiques du groupe.

En fait, notent les critiques, le programme de lobbying de l’association suit de près celui d’Apple – même lorsqu’il est en désaccord avec les développeurs d’applications, les entreprises qui fabriquent les jeux et programmes individuels qui fonctionnent sur l’iPhone d’Apple et d’autres appareils.

L’article donne l’impression qu’Apple fournit en quelque sorte de l’argent à l’association de manière discrète afin d’influencer la politique. Cela suggère également qu’Apple recherche une influence sans adhésion.

Mais cela semble être basé sur un malentendu. Apple n’est pas membre de l’App Association, mais il est – très publiquement – ​​un sponsor d’une initiative spécifique de l’association. À savoir, sa tentative de mettre en place des accords FRAND plus sensés, dans le cadre d’une réforme des brevets indispensable.

FRAND s’applique aux brevets dits essentiels aux normes, c’est-à-dire sans lesquels il serait impossible de fabriquer un smartphone ou un autre appareil. Il stipule que le propriétaire doit autoriser le droit d’utiliser la technologie brevetée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Apple a clairement un vif intérêt pour ce domaine et parraine ce travail, aux côtés d’autres sociétés comme Cisco, Intel et Microsoft.

Vous pouvez lire ci-dessous une lettre que l’association et d’autres ont envoyée au président élu Biden appelant à une réforme FRAND. Il est évident qu’Apple souhaiterait aider à financer cette campagne.

Microsoft Word – Lettre d’accompagnement Recommandations SEP multipartites (13 janvier 2020).docx

13 janvier 2020

Le président élu Joseph Biden

Vice-présidente élue Kamala Harris

Objet : Recommandations à l’administration Biden-Harris sur les priorités et les actions de la politique de licences de brevets essentielles aux normes

Le président élu Joseph Biden a présenté une stratégie et une vision de la croissance économique aux États-Unis centrées sur un avenir manufacturier «Made in All of America». Pour y parvenir, nous exhortons la nouvelle administration à veiller à ce que les innovateurs américains puissent accéder aux technologies émergentes telles que la 5G, l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle. Mais le pouvoir de transformation de ces technologies ne peut être atteint que si les normes techniques sous-jacentes sur lesquelles elles reposent peuvent être utilisées par tous les acteurs intéressés dans des conditions raisonnables et non discriminatoires. Les brevets couvrant la technologie essentielle à l’utilisation de ces normes – connus sous le nom de brevets essentiels aux normes (SEP) – doivent être disponibles pour que les fabricants américains puissent obtenir une licence dans un cadre équitable et équilibré, comme promis par les propriétaires de ces brevets lors de la définition des normes.

Au détriment des fabricants et des consommateurs américains, les politiques de l’administration précédente au cours des quatre dernières années ont radicalement perturbé cet équilibre et fait pencher la balance de l’effet de levier au détriment de la promotion des produits qui s’appuient sur ces technologies émergentes et en faveur des concédants de licence à la recherche de redevances. Le désir d’éviter des frais de litige élevés et des risques commerciaux peut amener les entreprises à accepter des conditions de licence excessives et abusives ou à quitter complètement le marché. L’impact de telles décisions est ressenti par les consommateurs sous la forme de choix réduits et de coûts plus élevés.

Pour rétablir l’équilibre des licences SEP et s’assurer que les fabricants américains peuvent concéder sous licence les technologies nécessaires pour être compétitifs, nous exhortons l’administration Biden-Harris à :

● Soutenir un large éventail de pratiques d’octroi de licences SEP proconcurrentielles et lutter activement contre les pratiques anticoncurrentielles y compris la mise à jour ou le retrait du 2019 Déclaration de principe sur les recours pour les brevets essentiels aux normes soumis à des engagements volontaires F/FRANDen retirant le « supplément » de 2020 à la lettre d’test des affaires (BRL) de la Division antitrust du ministère de la Justice initialement émise à l’IEEE en 2015, et en retirant l’Avanci BRL incorrectement émis et en contrant les dépôts d’amicus SEP de l’administration précédente.

● Créer un environnement propice au sein du gouvernement américain pour le support, l’adoption et l’utilisation des technologies connectées émergentes par les agences fédéralesnotamment en permettant aux organismes de normalisation d’élaborer et d’adopter des politiques de propriété intellectuelle équilibrées et raisonnables qui répondent au mieux aux besoins d’un organisme.

Notre document de position ci-joint fournit plus de détails sur ces objectifs. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour vous aider à tenir la promesse du président élu Biden de reconstruire en mieux.

Sincèrement,

AGIR | L’association des applications

Association de l’industrie informatique et des communications (CCIA) Alliance des inventeurs de haute technologie (HTIA)

Alliance des normes équitables (FSA)

Connaissance publique

Association de l’industrie du logiciel et de l’information (SIIA)