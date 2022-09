Comment connecter un téléviseur Philips au Wi-Fi sans télécommande

Une télécommande est un accessoire TV indispensable. La télécommande vous permet de contrôler chaque aspect de votre téléviseur intelligent. Mais, lorsqu’une télécommande est perdue, endommagée ou ne fonctionne tout simplement plus, cela peut être un casse-tête. Supposons que vous déménagiez dans un nouvel endroit et vouliez connecter votre téléviseur à un réseau wifi, mais que vous ne trouviez pas la télécommande, que faites-vous ? Dans ce guide, nous examinerons les différentes manières de connecter un téléviseur Philips au Wi-Fi sans télécommande.

Avec les téléviseurs intelligents, les gens ont besoin qu’ils se connectent au wifi pour pouvoir diffuser toutes leurs émissions et films préférés. Mais, sans être connecté au réseau wifi, le téléviseur ne sert à rien, sauf si vous avez du contenu à regarder via votre connexion câblée. Donc, si vous avez égaré votre télécommande ou si vous attendez qu’une nouvelle arrive, ce guide est fait pour vous.

Comment connecter Philips Smart TV au WiFi sans télécommande

Il existe de nombreuses alternatives à la connexion d’un téléviseur au wifi sans télécommande. Et je vais partager plusieurs méthodes afin que vous ayez plus d’options à essayer. De cette façon, la probabilité d’obtenir une connexion wifi au téléviseur augmentera. Commençons maintenant par la méthode la plus simple.

1. Utilisez les boutons physiques

Si votre Philips Smart TV dispose de plus de deux boutons, tels que le volume haut et bas, le canal haut et bas et le bouton de menu, vous pouvez appuyer sur ces boutons pour naviguer dans les paramètres de votre téléviseur pour le connecter au wifi. Les boutons sont présents sur les panneaux inférieur, gauche ou droit de votre téléviseur Phillips. Si votre téléviseur n’a que le bouton d’alimentation et de réinitialisation, il serait idéal de suivre l’étape suivante.

2. Connectez un clavier et une souris filaires ou sans fil

Les téléviseurs Philips fonctionnant sous Android TV OS prennent en charge les périphériques d’entrée tels que le clavier et la souris. Alors, connectez simplement les deux appareils aux ports USB présents à l’arrière ou sur les côtés de votre téléviseur et utilisez les touches fléchées pour naviguer de l’écran d’accueil à l’icône Paramètres à droite. Ou, vous pouvez utiliser la souris pour cliquer et parcourir les menus pour connecter votre téléviseur Philips au wifi sans télécommande.

Si vous avez le clavier avec un dongle USB, cela fonctionnera également parfaitement avec votre téléviseur Android Philips. Si vous avez une manette de jeu USB, cela vous aidera également à naviguer dans les paramètres pour vous connecter au réseau wifi.

3. Utilisez un appareil avec infrarouge pour contrôler le téléviseur

Un bon nombre d’appareils Android, principalement des appareils plus anciens de Samsung, et Xiaomi ont l’infrarouge intégré à l’appareil. Avec l’infrarouge embarqué, on peut utiliser le Application à distance infrarouge sur l’appareil. Lancez l’application et sélectionnez le type de produit ainsi que la marque. Dirigez-le simplement vers votre téléviseur, puis après quelques essais, vous devriez pouvoir contrôler votre téléviseur et vous connecter au réseau Wifi en utilisant l’application de télécommande infrarouge sur votre mobile.

4. Utilisez l’application Android TV Remote

Notez que cette méthode ne fonctionnera que si votre téléviseur était auparavant connecté à un réseau wifi. S’il s’agit d’un nouveau téléviseur, il serait conseillé de suivre les méthodes mentionnées ci-dessus pour connecter le téléviseur à votre réseau Wifi sans la télécommande.

Pour cette méthode, vous aurez besoin des éléments suivants

2 appareils Android

Nom et mot de passe du réseau auquel le téléviseur s’est précédemment connecté.

Application Google TV

Maintenant que vous avez les éléments nécessaires, il est temps de connecter le téléviseur au réseau Wifi.

Tout d’abord, prenez le premier appareil mobile et activez son point d’accès. Assurez-vous de définir le nom et le mot de passe du point d’accès sur le réseau précédent auquel votre téléviseur était connecté. Une fois le point d’accès activé, votre téléviseur devrait pouvoir s’y connecter. Sur votre autre appareil, téléchargez le Application Google TV et connectez-le au point d’accès mobile de l’autre appareil. En bas à droite de l’application, vous verrez une option à distance. Appuyez dessus. Vous verrez l’option Recherche d’appareils en haut de l’écran. Assurez-vous de taper dessus. Bientôt, vous devriez pouvoir voir votre Philips Smart TV. Sélectionnez-le. Une fois le téléviseur couplé avec votre appareil mobile, accédez à l’application Paramètres et connectez-le maintenant à votre réseau Wi-Fi approprié en saisissant le mot de passe. Avec le téléviseur connecté au réseau Wi-Fi principal, répétez la même chose sur l’appareil doté de l’application Google TV. Une fois l’appareil couplé, vous pouvez immédiatement contrôler votre téléviseur à l’aide de l’application Google TV.

5. Connectez un câble Ethernet

Certains téléviseurs intelligents Android seront équipés d’un port LAN à l’arrière ou sur les côtés du téléviseur. Vous pouvez simplement connecter une extrémité du câble Ethernet à votre routeur et l’autre extrémité à votre Smart TV. De cette façon, vous pourrez accéder à Internet.

Ceci conclut les différentes manières que vous pouvez suivre pour connecter votre Philips Smart TV au réseau Wi-Fi sans utiliser de télécommande TV. Il est recommandé de toujours configurer l’application Google TV dès que vous achetez un nouveau téléviseur ou que vous vous déplacez vers un autre endroit avec un réseau Wi-Fi différent, car cela vous évite de perdre la télécommande. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :