Journal de l’iPhone 14 : une expérience de commande épouvantable, mais un look pratique amusant

Alors que certaines personnes ont signalé un voyage sans heurts, un nombre important de personnes ont vécu une expérience terrible en essayant de précommander l’iPhone 14. J’étais l’un d’entre eux. (Terrible au sens FWP, bien sûr.)

Comme toujours, j’étais parfaitement préparé pour que les ventes soient mises en ligne. J’avais enregistré le modèle que j’avais choisi dans l’application Apple Store, et mon doigt et mon pouce étaient prêts à faire la danse CMD-R sur le site Web…

Rien de tout cela n’a aidé. L’application Apple Store a glissé à plusieurs reprises, soit en affichant un message d’erreur, soit en échouant simplement au stade de la commande. Le site Web ne m’a pas permis de me connecter. L’application a finalement réussi à passer ma commande, bien qu’elle ait perdu l’étui et le portefeuille avant de finalement passer deux commandes pour ceux-ci, mais à ce moment-là, ma date d’expédition était du 26 septembre au 3 octobre. Ah, eh bien.

J’ai essayé mon Apple Store le plus proche (sans succès), mais j’ai au moins eu du temps avec l’iPhone 14 Pro Max que j’avais commandé, ainsi qu’avec les autres modèles.

L’île dynamique fonctionne généralement aussi bien qu’elle était apparue à partir de vidéos. L’expansion et la contraction sont à la fois douces et ludiques – sauf pour les moments où elles ouvrent une bannière à l’ancienne.

Apple doit faire plus de travail sur cet aspect afin qu’il soit plus profondément intégré dans l’interface utilisateur.

Une chose qui m’a vraiment impressionné est que la photo ci-dessus, où vous pouvez clairement voir l’appareil photo dans la découpe, est quelque chose que j’ai dû travailler dur pour montrer, en obtenant exactement la bonne position et le bon angle. Dans la plupart des cas, la caméra et les autres technologies de découpe sont complètement invisibles.

J’ai dit plus tôt que je n’étais pas très intéressé par l’affichage Always-On – basé sur mon expérience avec l’Apple Watch – et cela n’a pas changé quand j’ai vu la vraie chose. Peut-être que cela va grandir sur moi, mais étant donné que l’écran de verrouillage n’est nulle part où je passe du temps, je ne vois aucun avantage réel.

Les couleurs du boîtier sont plus subtiles en personne que sur les photos. J’ai commandé le Space Black, et bien que je l’aime bien, il est loin du semi-noir qu’il semble être sur certaines photos.

De même avec d’autres couleurs – la couleur violette est très différente sous différents angles, allant du gris au lilas. J’aime plutôt ça, pourtant.

Je pense que mon préféré était le magnifique bleu presque bleuet de l’iPhone 14 de base. Encore une fois, il ne ressemble pas beaucoup à ce qu’il est sur les photos officielles d’Apple, mais c’est une belle couleur.

La plus grande découpe de l’appareil photo indique bien sûr que vous avez besoin d’un nouveau boîtier, et Apple a également déplacé les positions des boutons juste assez pour que vous ne puissiez pas non plus utiliser un étui iPhone 14 sur un iPhone 13. J’ai décidé de faire une vertu d’une nécessité, et passez à une couleur de minuit avec un portefeuille assorti.

J’ai bien sûr hâte de jouer avec les nouvelles capacités de l’appareil photo – même si j’ai remarqué en prenant des photos dimanche sur mon iPhone 13 Pro Max qu’iOS 16 améliore sensiblement le HDR, et il n’est pas surprenant qu’une partie de l’amélioration soit logicielle -conduit.

J’avais déjà été impressionné par la stabilisation vidéo de l’iPhone 13 pour les prises de vue statiques et lentes, alors j’ai hâte de tester le mode Action et de le comparer aux caméras d’action.

Mais pour l’instant, il ne me reste plus qu’à être patient…

