Rockstar Games confirme les fuites de GTA VI et se prononce : de la déception aux plans futurs

A travers ses réseaux sociaux, Rockstar Games a publié un bref communiqué sur l’actualité de la semaine, du mois et peut-être de l’année : les 90 vidéos divulguées sur Grand Theft Auto VI. Dans sa déclaration, la société confirme ce qui était un secret de polichinelle, que les fuites appartiennent vraiment à GTA VI. Il en profite également pour clarifier sa roadmap avec le jeu après ce qui s’est passé, qui semble rester inchangé.

« Nous avons récemment subi une intrusion dans le système et une personne non autorisée a illégalement accédé et téléchargé des informations de nos systèmes, y compris du matériel du prochain Grand Theft Auto dans un état de développement précoce. Pour le moment, nous ne prévoyons pas que cela entraînera une perturbation de le service actuel de nos jeux ou les effets à long terme sur le développement des projets en cours », lit-on dans la première partie de la carte.

« Nous sommes franchement déçus que les détails de notre prochain jeu aient été partagés de cette manière. Notre travail sur le prochain Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons déterminés à vous offrir, à vous les joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous aurons bientôt une mise à jour pour tout le monde et bien sûr nous présenterons le jeu lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour le support reçu dans cette situation », conclut la note de Rockstar.