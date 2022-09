Créez une Nintendo 3DS XXL avec un Steam Deck et une tablette 8 pouces

Il n’y a pas si longtemps, nous avons laissé la Nintendo 3DS derrière nous pour faire place à la Switch, mais si nous jetons un coup d’œil à la console portable du Big N, ses écrans peuvent sembler ridiculement petits pour jouer en ce moment. Mais à César ce qui est à César : la Nintendo 3DS dispose d’un catalogue absolument génial, et c’est dommage de ne pas profiter de ses titres à cause de l’ergonomie de la console ou du fait qu’on ne veut pas la forcer sur ses écrans. Pour cette raison, un utilisateur de Reddit est obsédé par l’idée de rendre la Nintendo 3DS aussi grande et confortable que possible. Et oui, il a réussi.

Améliorer l’expérience Nintendo 3DS (mais sans l’effet 3D)

La Nintendo 3DS a pris son design directement de la génération précédente. C’était une console qui a mis du temps à décoller, mais on peut vous assurer que c’était une bonne portable en termes de jeux. Cependant, il avait plusieurs points faibles depuis sa création. Comme d’habitude chez les japonais, la Nintendo 3DS était particulièrement petite, et si vous deveniez trop accro à des jeux comme Mario Kart 7, il était assez typique que vous vous retrouviez avec les doigts un peu raides. La résolution des écrans était également très médiocre, mais il est également vrai que le matériel de l’ordinateur portable aurait difficilement pu déplacer quelque chose avec plus de résolution.

Pour éviter certains de ces problèmes, la société finira par lancer la Nintendo 3DS XL, une console un peu plus grande et plus confortable qui se vendra également très bien. Cependant, quelques années ont passé et nous nous sommes déjà habitués à des écrans beaucoup plus grands et à une bonne résolution. Rising_tony, utilisateur de Reddit, essaie de créer sa propre Nintendo 3DS géante depuis un moment maintenant. Il y a environ un mois, l’utilisateur partageait dans le sous-forum Steam Deck une configuration d’écrans qui lui avait servi à jouer à la 3DS d’une manière un peu inhabituelle. La console Valve a été utilisée pour émuler les jeux, tandis que l’un des moniteurs sur son bureau agissait comme l’écran supérieur de la console.

Tout cela sonnait bien, mais la configuration de cet utilisateur manquait l’une des fonctionnalités de base de la 3DS : la portabilité. Rising_tony a récemment partagé un mod sur le forum qui faisait ressembler le Steam Deck à une vraie Nintendo 3DS XXL. L’utilisateur a attaché un support au boîtier Steam Deck pour tirer un certain nombre de câbles et un bras. De là, il sort une tablette Samsung parfaitement alignée avec l’écran de l’ordinateur portable.

Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de faire fonctionner Citra et de configurer chaque écran séparément. Le résultat qu’il a obtenu est tout simplement spectaculaire. Gardez à l’esprit que la Nintendo DS et la 3DS sont des consoles quelque peu compliquées à émuler précisément parce qu’il est généralement assez gênant de mettre les deux sorties sur le même écran. Nous sommes sûrs que rise_tony appréciera les jeux Nintendo 3DS comme personne d’autre dans ce Frankenstein qu’il a lui-même créé.