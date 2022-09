Les complications de watchOS 9 ont complètement ruiné le cadran de la montre simple

Apple ne peut jamais rien changer sans que quelqu’un se plaigne, bien sûr, mais je pense que ma plainte concernant les complications watchOS 9 « mises à niveau » est juste. Le cadran de la montre Simple offrait autrefois un look délicieusement minimaliste, avec seulement des icônes et un minimum de texte, mais il est maintenant devenu quelque chose façon plus occupé.

En effet, je dirais qu’Apple a complètement ruiné le cadran de la montre Simple dans watchOS 9…

Je suis passé au cadran simple en février, après avoir réalisé que la façon dont j’utilisais ma montre avait changé.

J’ai d’abord vu la montre comme étant une information en un coup d’œil. Pour la plupart de mes possessions d’Apple Watch, j’ai donc presque exclusivement utilisé le visage Infographic Modular. Mais j’ai réalisé récemment que ce n’est pas vraiment la façon dont je l’utilise ces jours-ci. Pour la météo, par exemple, je veux généralement savoir cela en me préparant à sortir, donc mon approche habituelle est un « Hey Siri, quel temps fait-il? » question – et il y a toujours un HomePod à portée pour répondre. J’utilise ma montre pour diverses tâches, mais aucune des principales ne concerne l’affichage d’informations. Si je devais classer les rôles joués par ma montre par ordre d’importance, cela ressemblerait à peu près à ceci : Express Transit pour les transports en commun

Autre Apple Pay (je peux appuyer deux fois sur le bouton sans découvrir la montre)

Tapotements du poignet lorsque vous suivez les indications de la carte

Répondre à mon téléphone s’il sonne alors que je suis dans une autre pièce de la maison

Siri demande si je dois parler doucement (sinon les HomePods répondent) Le fait que je n’ai pas besoin de voir beaucoup d’informations me donne une plus grande flexibilité sur les cadrans de montre, j’ai donc expérimenté différents – et beaucoup plus minimalistes –. J’ai opté pour la plus minimaliste des Simple face : toute blanche, avec quatre petites complications. (Eh bien, d’accord, le plus minimaliste n’aurait pas été compliqué, mais c’était un peu trop loin !)

Mais j’ai eu une mauvaise surprise lorsque j’ai mis à jour ma montre. Au lieu de ce look très minimaliste, les complications de watchOS 9 sont loin du minimaliste.

Je suis sûr qu’ils ont fière allure sur certains cadrans de montre, mais certainement pas sur le cadran simple le plus épuré. Au lieu d’un simple jour et date, il y a maintenant trois tuiles avec la date d’aujourd’hui au milieu. Pourquoi?

Ce qui était une simple icône météo et une température a maintenant une icône plus grande et une barre incurvée avec la plage de température pour la journée.

Shazam a maintenant l’icône plus le texte – comme si j’allais oublier la signification de l’une des quatre complications que j’ai choisi d’afficher en permanence.

CityMapper a été laissé seul, mais seulement, semble-t-il, à la suite d’un bug. L’icône est grisée (bien qu’elle ouvre toujours l’application lorsque vous appuyez dessus).

S’il vous plaît, Apple, rendez-moi mes complications minimalistes. À tout le moins, donnez-moi la possibilité de choisir entre des versions simples et complexes.

