Meta continue sa glissade après le changement de nom de Facebook alors que le cours de l’action approche du creux pandémique

Dans le contexte : Cela fait presque un an que Facebook a changé sa dénomination sociale en Meta, et la vie n’a pas été facile pour l’entreprise à cette époque. Il suffit de regarder le cours de l’action de Meta, qui est tombé presque aussi bas qu’en mars 2020, lorsque les cours des actions technologiques se sont effondrés en raison de la pandémie.

Le cours de l’action de Meta est actuellement de 146,29 $ après cinq jours consécutifs de baisse. CNBC note qu’il n’est que de 28 cents supérieur au cours de clôture du 16 mars 2020, le prix le plus bas qu’il a atteint lors du krach boursier pandémique.

On peut dire que la plus grande crise de Meta/Facebook de son histoire (il y en a eu beaucoup) a été le scandale de Cambridge Analytica et les retombées qui en ont résulté – la société de médias sociaux a réglé le mois dernier l’une des poursuites intentées contre elle pour cet incident. L’indignation du public à l’époque a fait chuter ses actions à un creux de 146,01 $ en janvier 2019. Si la tendance actuelle ne s’inverse pas bientôt, le prix risque de tomber en dessous de ce niveau.

Le cours de l’action de Meta au cours de la dernière année ne fera pas sourire Zuck

La conviction du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, que l’avenir d’Internet réside dans un espace partagé de réalité augmentée/virtuelle, a incité l’entreprise à changer sa raison sociale en Meta en octobre dernier.

La toute nouvelle société mère Meta a connu des moments difficiles depuis sa création. Février a annoncé qu’il avait baissé de 500 milliards de dollars depuis le changement de nom, et la toute première baisse de revenus de l’entreprise depuis que Facebook est devenu public a été enregistrée en juillet. En août, il y a eu des rapports d’utilisateurs adolescents – un groupe démographique que Facebook poursuit depuis longtemps malgré leur indifférence envers la plate-forme de médias sociaux des «personnes âgées» – abandonnant le service en masse pour YouTube.

Mais qu’en est-il de la division métavers, Reality Labs ? Il a perdu 10,2 milliards de dollars tout au long de 2021, 2,96 milliards de dollars au premier trimestre 2022 et 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Il fait également des compressions en supprimant des projets, y compris la montre intelligente à double caméra. Ajoutant aux problèmes, Meta serait l’un des nombreux géants de la technologie à réduire le personnel / à réduire les embauches cette année alors qu’il fait face au ralentissement économique.

Zuckerberg n’a pas perdu confiance dans le Metaverse. Le PDG pense que cela pourrait rapporter des milliards, voire des milliers de milliards au fil du temps et que l’entreprise jette les bases de ce qu’il espère être « une année 2030 très excitante ». Zuck espère sans aucun doute que le cours de l’action de Meta se redressera d’ici là.