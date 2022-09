Liste des applications compatibles avec Dynamic Island sur iPhone 14 Pro

Apple a annoncé la nouvelle série 14 cette année lors de l’événement Apple de septembre. Les modèles importants cette année de la gamme iPhone 14 sont l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. La raison pour laquelle les modèles Pro attirent beaucoup d’attention est pour une raison très évidente, Dynamic Island. Dynamic Island est la nouvelle prise d’Apple sur l’encoche de la vieille école qui a été vue pour la première fois sur l’iPhone X. Voici une liste d’applications compatibles avec Dynamic Island.

Bien sûr, Apple innove au mieux des fonctionnalités, c’est pourquoi ces fonctionnalités arrivent en retard. En regardant Dynamic Island, il agit comme une bande élastique qui s’étire et se rétracte en fonction de l’application qui utilise Dynamic Island. De nombreuses applications et services, en particulier les applications Apple, semblent utiliser ce nouveau style de notification et cette animation.

À l’heure actuelle, un nombre limité d’applications tierces profitent également du nouveau style de notification Dynamic Island. Voici une liste de toutes les applications et services qui utilisent l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

Applications prenant en charge Dynamic Island sur iPhone 14 Pro

Dynamic Island utilise au mieux l’encoche en forme de pilule. Mais comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, toutes les applications et tous les services ne prennent pas en charge l’îlot dynamique. Pourtant, il existe une poignée d’applications et de services qui utilisent l’île dynamique, et bientôt les développeurs profiteront de cette occasion pour apporter un support à leurs applications. Vous pouvez consulter la liste mise à jour ci-dessous.

Alertes et notifications système

Les accessoires se connectent

AirDrop

Mode avion/aucune alerte de données

Airplay

AirPod connectés

Payer Apple

Clef de voiture

Mise en charge

Identification faciale

Trouver mon

Changements de focus

Appel entrant

Batterie faible

Interactions NFC

Raccourcis

Interrupteur silencieux MARCHE/ARRÊT

Alertes de la carte SIM

Déverrouiller la montre

Indicateurs actifs

Notifications en cours de lecture

Amazon Musique

Audible

NPR un

Couvert

Pandore

SoundCloud

Spotify

Brodeuse

Musique Youtube

Kit d’appel

la voix de Google

Instagram

Skype

Whatsapp

Notifications d’activités en direct

Indicateur de caméra

Plans d’accès

Indicateur de micro

Musique/Applications en cours de lecture

Appel en cours

Hotspot personnel

Enregistrement d’écran

PartagerPlay

Minuteur

Mémos vocaux

Outre ces applications, services et notifications qui utilisent la découpe Dynamic Island le jour même du lancement, nous pouvons nous attendre à ce qu’un grand nombre d’applications populaires utilisent également cette fonctionnalité dans les mois à venir.

Ceci conclut la liste des applications qui utilisent l’iPhone 14 Pro Dynamic Island. Parmi les applications et services ci-dessus, lesquels utilisent Dynamic Island, selon vous, sont les meilleurs ? Faites-nous également savoir dans la section des commentaires quels autres applications et services vous attendez à voir utiliser Dynamic Island. Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Lié à l’iPhone :