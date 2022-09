Voici la configuration requise pour jouer à Uncharted sur PC

Pré-requis pour jouer à Uncharted : Legacy of Thieves sur PC

Voici les exigences que votre ordinateur doit avoir en fonction de la manière dont vous souhaitez déplacer les titres :

Exigences minimales

Pour jouer à Uncharted : Legacy of Thieves, il sera nécessaire que notre PC ait au moins un processeur Intel Core i5 4330 ou un processeur AMD Ryzen 3 1200. Le jeu fonctionnera avec 8 Go de RAM, bien qu’il soit recommandé d’utiliser un machine avec 16 Go.

Quant à la carte graphique, côté Nvidia il faudra utiliser une GTX 960, du moins dans sa variante 4 Go VRAM. Concernant AMD, la carte supportée au minimum est une AMD R9 290X 4Go ou tout autre équivalent.

Si tous ces éléments sont remplis et que vous disposez de 126 Go de libre sur votre disque dur sur une machine Windows 10 64 bits, vous pourrez exécuter le jeu à 30 FPS et 720p en qualité moyenne.

Exigences recommandées

Pour faire tourner les jeux un peu plus fluidement à 30 FPS et en haute résolution 1080, nous vous recommandons d’utiliser un processeur Intel Core i7 4770 ou AMD Ryzen 5 1500X.

Vous devez également utiliser une Nvidia GTX 1060 de 6 Go (le modèle VRAM de 3 Go n’est pas pour vous). Vous pouvez également utiliser une AMD RX 570 4 Go ou toute autre carte graphique équivalente ou supérieure à ces deux-là.

Il est également recommandé d’utiliser un ordinateur avec 16 Go de RAM et Windows 10 64 bits. Concernant le lecteur pour installer le jeu, à partir de maintenant, il est recommandé de le faire sur un SSD.

Exigences de performances

Pour exécuter des jeux à 60 FPS et 2K (1440p) en haut, vous avez besoin d’au moins un Intel Core i7 7770K ou un Ryzen 7 3700X.

Les cartes graphiques que vous devez utiliser au minimum dans cette configuration sont la Nvidia RTX 2070 8 Go ou l’AMD RX 7500 XT 8 Go. Le système d’exploitation et la configuration de stockage seront les mêmes qu’au point précédent.

Conditions requises pour jouer sur Ultra

Soyons honnêtes; La grâce d’obtenir Uncharted : Legacy of Thieves sur PC est de pouvoir profiter de toutes les nouveautés qu’apporte cette nouvelle collection. Si vous mourez d’envie de jouer à 60 FPS en qualité Ultra, attendez, car vous allez avoir besoin d’un ordinateur assez puissant pour pouvoir déplacer Nathan Drake correctement.

Concernant le processeur, il est recommandé d’utiliser un Intel Core i9 9900K ou supérieur. Si votre machine est AMD, la puce recommandée est une Ryzen 9 3950X ou supérieure.

Si le processeur requis pour exécuter le jeu en 4K vous fait peur, attendez de voir le GPU recommandé. Côté Nvidia, RTX 3080 10 Go ou mieux. Si vous optez pour AMD, vous devrez utiliser au moins un RX 6800 de 16 Go ou mieux.

Comme dans les cas précédents, il vous faudra 16 Go de RAM (bien qu’un PC de ces caractéristiques soit rare qui ne dispose pas de 32 ou 64 Go de RAM), Windows 10 64 bits et environ 126 Go d’espace sur un SSD pour pouvoir pour déplacer le jeu en douceur et sans temps de chargement.