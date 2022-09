Il ne reste plus qu’une journée : bénéficiez d’un mois de Disney+ pour moins de 2 euros

Disney + est une plateforme relativement jeune, qui a un peu plus de trois ans (aux États-Unis) et un peu moins dans notre pays. Mais la force de ses franchises est telle qu’elle a pratiquement atteint la deuxième place plus rapidement qu’aucune autre n’a pu la suivre. Maintenant, profitant de la récente commémoration du Disney Day 2022, de bonnes nouvelles arrivent pour ceux qui n’ont pas encore essayé leur service.

Une offre irréfutable

Le 8 septembre dernier, le Disney Day était célébré et cela signifiait, comme toujours, la célébration d’une grande fête autour des fans et des principales franchises de la plateforme. Preuve en est que l’une des premières nouvelles qu’ils nous ont données était un cadeau de bienvenue, offrant à toute personne intéressée la possibilité de s’abonner à la plateforme pour un prix de seulement 1,99 euros pour le premier mois.

Cela indique que, contrairement à HBO Max, qui pour son arrivée en France a lancé une promotion de seulement cinq euros à vie, cette fois, elle ne durera que les 30 premiers jours. Ensuite, il augmentera jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que celui payé par le reste des utilisateurs de l’application de streaming, soit 8,99 euros.

Y a-t-il une exigence spécifique pour profiter de cette promotion ? Eh bien, la vérité est que non. Cette promo de 1,99 euros pour un mois d’accès au catalogue Disney + vise à séduire à la fois les nouveaux utilisateurs et ceux qui se sont déjà abonnés et qui, pour une raison quelconque, ont décidé de le quitter. Ainsi, si vous êtes dans une telle situation, vous pourrez également réactiver le compte en profitant de cette promotion en vigueur depuis le 8 septembre dernier et jusqu’à demain 19 septembre inclus. Et si on vous dit la vérité, si vous vous abonnez à nouveau, vous ne le feriez pas au mauvais moment.

Grande nouvelle d’aujourd’hui

Quelle que soit la durée de votre absence de la plate-forme, si vous décidez de rejoindre aujourd’hui, vous aurez une première de cloches. Ni plus ni moins que Pinocchio, la version live-action du légendaire film d’animation de 1940 et réalisé par ni plus ni moins que Robert Zemeckis, l’homme à l’origine d’œuvres classiques telles que la trilogie Returnal vers le futur, Forrest Gump ou Polar Express.

Si Pinocchio ne vous suffit pas, rappelez-vous que Lightyear, le film Pixar inspiré du personnage de Buzz dans Toy Story, ou Thor : Love and Thunder, récemment sorti en salles, et bien sûr Dr. Strange, sont disponibles depuis quelques semaines maintenant, le multivers de la folie. Pour le 21 de ce mois, la franchise Star Wars recevra du nouveau contenu avec la première d’Andor, la série inspirée par l’un des personnages clés de Rogue One, en plus de la première saison complète d’Obi-Wan Kenobi. Et en plus de tout ce qui précède, si vous vous rejoignez maintenant, vous pourrez assister à la finale de Marvel’s She-Hulk: Lawyer She-Hulk.

Bien que nous soyons un peu éloignés, ce Disney Day a également signifié la célébration d’événements spéciaux dans tous les parcs à thème du monde – avec une attention particulière pour le D23 Expo : The Ultimate Disney Fan Event qui a ouvert ses portes le 9 septembre à Anaheim, Californie- et cela a duré deux jours.